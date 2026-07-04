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WM 2026: Auch Per Mertesacker bietet sich beim DFB an
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit"
Videoclip • 05:10 Min
Der nächste Weltmeister von 2014 bietet sich beim DFB an: Per Mertesacker sieht sich in einer Rolle beim Deutschen Fußball-Bund.
Weltmeister Per Mertesacker steht für einen Posten beim Deutschen Fußball-Bund bereit - nach einer Pause
"Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, mal was zurückzugeben, wenn das gewünscht ist - dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", sagte Mertesacker am späten Freitagabend im "ZDF".
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WM 2026: Auch Schweinsteiger bot sich an
Allerdings: "Mein Plan ist erst mal, hier das schöne Turnier zu Ende zu machen. Dann erst mal schön in den Urlaub", betonte er. "Was ich natürlich auch machen wollte nach 15 Jahren beim FC Arsenal, acht Jahren in der dortigen Akademie: die Zeit zu reflektieren, was ich da alles erlebt habe."
Drängen nun generell die Weltmeister von 2014 in die Verantwortung? Mats Hummels hat sich im Turnierverlauf bei "MagentaTV" mit scharfen Analysen hervorgetan. "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger erklärte, er werde sich "nicht drücken". Philipp Lahm allerdings hat klargemacht, dass er sich derzeit nicht beim DFB sieht.
Am ehesten käme das Amt des Sportdirektors infrage. Ob der DFB nach der Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber überhaupt einen sucht, ist offen: Zur Zukunft von Rudi Völler, der eng an Nagelsmann gebunden war, haben sich bisher weder Völler selbst noch der Verband geäußert.
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