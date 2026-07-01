WM 2026: Kanada vs. Marokko live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Spannung pur im Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Am Samstag, den 4. Juli, treffen Kanada und Marokko aufeinander. ran zeigt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Nachdem Marokko mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die Gruppenphase und das Sechzehntelfinale überstanden hat, steht ihnen nun im Achtelfinale das extrem schwere Duell gegen Co-Gastgeber Kanada bevor. Für beide Nationen geht es um ein historisches Erreichen der nächsten Runde.

Die Mannschaft aus Nordafrika mag zwar im Vorfeld nicht zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titelgewinn zählen, doch die "Löwen vom Atlas" haben bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft bewiesen, dass sie vor großen Namen keine Angst haben. Ein Großteil ihres Kaders ist in den europäischen Spitzenligen etabliert und bringt die nötige Reife für diese K.-o.-Spiele auf den Rasen.

Kanada sicherte sich den Einzug in die Runde der letzten 16 mit leidenschaftlichen Auftritten vor heimischer Kulisse. Getragen von der roten Wand im Rücken präsentierte sich die Offensive in starker Form.

Der Sieger dieser packenden Partie darf sich auf den Einzug ins Viertelfinale freuen.