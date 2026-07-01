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WM 2026: Kanada vs. Marokko live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:22 Min
Spannung pur im Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Am Samstag, den 4. Juli, treffen Kanada und Marokko aufeinander. ran zeigt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.
Nachdem Marokko mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die Gruppenphase und das Sechzehntelfinale überstanden hat, steht ihnen nun im Achtelfinale das extrem schwere Duell gegen Co-Gastgeber Kanada bevor. Für beide Nationen geht es um ein historisches Erreichen der nächsten Runde.
Die Mannschaft aus Nordafrika mag zwar im Vorfeld nicht zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titelgewinn zählen, doch die "Löwen vom Atlas" haben bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft bewiesen, dass sie vor großen Namen keine Angst haben. Ein Großteil ihres Kaders ist in den europäischen Spitzenligen etabliert und bringt die nötige Reife für diese K.-o.-Spiele auf den Rasen.
Kanada sicherte sich den Einzug in die Runde der letzten 16 mit leidenschaftlichen Auftritten vor heimischer Kulisse. Getragen von der roten Wand im Rücken präsentierte sich die Offensive in starker Form.
Der Sieger dieser packenden Partie darf sich auf den Einzug ins Viertelfinale freuen.
Kanada vs. Marokko live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff?
Anstoß: Samstag, 4. Juli 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 12:00 Uhr (Ortszeit Houston)
Spielort: Houston Stadium, Houston (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale (Round of 16)
Die WM live auf Joyn
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Kanada gegen Marokko?
Das Achtelfinale zwischen Kanada und Marokko wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen (ARD oder ZDF). Die Partie ist exklusiv auf MagentaTV zu sehen.
WM 2026 live: Kanada vs. Marokko - Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live im TV oder Stream sehen? Verfolge das packende Achtelfinale Kanada vs. Marokko in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir liefern euch alle Tore, Karten und Highlights in Echtzeit.
Der Austragungsort: Houston Stadium
Gespielt wird im beeindruckenden Houston Stadium in Texas (USA). Die gigantische Arena fasst über 70.000 Zuschauer und ist den meisten Sportfans vor allem als Heimat einer bekannten NFL-Franchise ein Begriff. Für dieses geschichtsträchtige K.-o.-Spiel bietet das Stadion mit seinem schließbaren Dach die perfekte, hitzige Kulisse.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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