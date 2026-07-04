ran Fußball WM 2026: Verschwörung? Netz fassungslos nach Österreich-Drama Videoclip • 02:18 Min Link kopieren Teilen

Das Sechzehntelfinale der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist beendet, die WM geht in die richtig heiße Phase. ran ordnet die besten 16 Teams in einem Power Ranking ein.

Mit der Begegnung zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion wurde am 11. Juni die WM 2026 eröffnet. Das Endspiel wird sie in New York/New Jersey am 19. Juli beenden. Die größte Weltmeisterschaft der Geschichte hat mittlerweile 32 von 48 Teams, darunter auch das DFB-Team, eliminiert, übrig bleiben 16 Mannschaften im Achtelfinale. Comeback von Manuel Neuer verpufft? Der Mythos ist nur noch ein Mythos Welche Nationen sind nun die größten Titelanwärter, gibt es noch eine Überraschung? ran zeigt das Power Ranking zur nächsten K.o.-Runde der WM 2026.

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Platz 16: Paraguay Weltrangliste: 41.

Gegner bei der WM: USA (1:4), Türkei (1:0), Australien (0:0), Deutschland (5:4 n.E.) Den Südamerikanern ist gegen Deutschland die große Überraschung geglückt, die Weltmeisterschaft ist jetzt schon ein großer Erfolg. Es ist kein Geheimnis, dass sich Paraguay spielerisch auf das Verteidigen beschränkt. Gegen Frankreich wird das aber nicht reichen.

Platz 15: Kanada Weltrangliste: 30.

Gegner bei der WM: Bosnien & Herzegowina (1:1), Katar (6:0), Schweiz (1:2), Südafrika (1:0) Der Co-Gastgeber muss in der K.o.-Runde "auswärts" in den USA ran, weil er in der Gruppenphase Platz eins verpasst hat. Kanada zeigt gute spielerische Ansätze, dem Kader fehlt allerdings bis auf Jonathan David und Alphonso Davies die Qualität - Letzterer arbeitet sich zudem von einer Verletzung zurück und befindet sich nicht auf Top-Niveau. Nichtsdestotrotz hat Kanada mit dem Erreichen des Achtelfinals das Soll voll erfüllt.

Platz 14: Belgien Weltrangliste: 9.

Gegner bei der WM: Ägypten (1:1), Iran (0:0), Neuseeland (5:1), Senegal (3:2 n.V.) Die ewige Goldene Generation befindet sich auf der Zielgeraden ihrer Karrieren. Egal ob Kevin De Bruyne oder Romelu Lukaku: Die Stars der Roten Teufel haben ihren fußballerischen Zenit lange hinter sich gelassen. Im Sechzehntelfinale war gegen den Senegal fast schon Schluss, über 85 Minuten sahen die Westafrikaner wie der sichere Sieger aus. Nur dank eines Torwartfehlers kam Belgien überhaupt erst in die Verlängerung, in der ein ganz später Elfmeter den Sieg brachte. Belgien konnte bei diesem Turnier nur gegen schwache Neuseeländer überzeugen und kann froh sein, dass es überhaupt noch mit von der Partie ist.

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Platz 13: Ägypten Weltrangliste: 29.

Gegner bei der WM: Belgien (1:1), Neuseeland (3:1), Iran (1:1), Australien (5:3 n.E.) Die Nordafrikaner stehen erstmals in einem WM-Achtelfinale. Noch ist das Team rund um Mohamed Salah ungeschlagen, wirklich spielerisch überzeugen konnten die "Pharaonen" bis dato aber nicht. Im Sechzehntelfinale hatte Ägypten Australien lange im Griff, erspielte sich offensiv aber zu wenig gefährliche Chancen. Salah schleppt sich angeschlagen durch das Turnier, Omar Marmoush kämpft weiterhin mit seiner Formkrise. Letztlich fehlt den Ägyptern die spielerische Qualität, um gegen die größeren Nationen zu bestehen.

Platz 12: Schweiz Weltrangliste: 19.

Gegner bei der WM: Katar (1:1), Bosnien & Herzegowina (4:1), Kanada (2:1), Algerien (2:0) Nur einen Platz trennen die Schweiz und Ägypten im Power Ranking, hier gibt es aber den ersten Sprung im Ranking. Denn die Schweiz ist deutlich spielfreudiger und gefährlicher als die Mannschaften auf Platz 13 bis 16. Johan Manzambi überzeugt bei der WM mit konstant starken Leistungen, außerdem sorgen auch Dan Ndoye und Ruben Vargas immer wieder für Wirbel und Breel Embolo holte sich in jedem Spiel einen Scorer-Punkt ab. Zudem kann die Defensive rund um Manuel Akanji und Kapitän Granit Xhaka auch gegen offensivstarke Mannschaften unangenehm werden.

Platz 11: Norwegen Weltrangliste: 31.

Gegner bei der WM: Irak (4:1), Senegal (3:2), Frankreich (1:4), Elfenbeinküste (2:1) Die Norweger schöpfen ihr Potenzial voll aus - auf und neben dem Platz. Wie schon in der Qualifikation zum Turnier zeigt sich die Offensive um Erling Haaland und Martin Ödegaard besonders gut in Form. In den USA sind jetzt auch noch die Fans in bester Verfassung und produzieren regelmäßig Gänsehaut-Momente in den US-Städten und ihren Stadien. Nur die Defensive bereitet Sorgen, unabhängig von den Gegentoren lassen die Norweger zu viele Chancen zu, um wirklich oben angreifen zu können.

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Platz 10: Portugal Weltrangliste: 5.

Gegner bei der WM: DR Kongo (1:1), Usbekistan (5:0), Kolumbien (0:0), Kroatien (2:1) Mit Vitinha und Joao Neves hat Portugal wohl zwei der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt. Nuno Mendes ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Ihre Klasse ließen sie in der Gruppenphase aufblitzen. Auch Cristiano Ronaldo zeigt, dass er dem Team auch aus dem Spiel heraus noch weiterhelfen kann. Fraglich bleibt, wie sicher das mannschaftliche Konstrukt wirklich ist, wenn es gegen qualitativ bessere Gegner ankommen muss. Durch zwei Unentschieden hat man bereits den ersten Platz in der eigenen Gruppe verspielt. Auch gegen Kroatien ging es knapp zu, im Achtelfinal-Duell mit Spanien sind CR7 und Co. der klare Außenseiter.

Platz 9: Marokko Weltrangliste: 7.

Gegner bei der WM: Brasilien (1:1), Schottland (1:0), Haiti (4:2), Niederlande (4:3 n.E.) Marokko ist das beste afrikanische Team und wird seinem Status als "Geheimfavorit" bisher gerecht. In den Spielen gegen Brasilien und die Niederlande haben die Nordafrikaner gezeigt, dass sie mit den Top-Nationen nicht nur mithalten, sondern spielerisch auch überzeugen können. WM 2026: Gastgeber-Effekt? So stark sind die USA, Mexiko und Kanada wirklich Der Vierte der WM 2022 ist gespickt mit internationalen Stars: Ismail Saibari wirbelt bald für den FC Bayern München, Achraf Hakimi verteidigte erst kürzlich den Champions-League-Titel mit Paris St. Germain und ist als Kapitän der Star der Mannschaft. Die Marokkaner haben kaum offensichtliche Schwachstellen, so werden sie für jede Mannschaft zum absoluten Härtetest.

Platz 8: USA Weltrangliste: 17.

Gegner bei der WM: Paraguay (4:1), Australien (2:0), Türkei (2:3), Bosnien & Herzegowina (2:0) Die US-Boys spielen eine überzeugende Heim-WM! Gegen Paraguay gelang der perfekte Turnierstart, nach dem Sieg gegen Australien war den USA der Gruppensieg schon nicht mehr zu nehmen, so fiel die Niederlage gegen die Türkei nicht ins Gewicht. Im Sechzehntelfinale hatten dann die Bosnier trotz 30-minütiger Überzahl kaum eine Chance. Aber nicht nur die Ergebnisse stimmen, Mauricio Pochettino lässt einen überzeugenden Offensivfußball spielen und reißt so auch die heimischen Fans mit. Bitter nur, dass gegen Belgien der dreimalige Torschütze Folarin Balogun gesperrt fehlen wird.

Platz 7: Kolumbien Weltrangliste: 13.

Gegner bei der WM: Usbekistan (3:1), DR Kongo (1:0), Portugal (0:0), Ghana (1:0) Angeführt von Bayern-Star Luis Diaz konnten sich die Kolumbianer in Gruppe K unter anderem gegen Portugal durchsetzen. Auch Ghana war im Sechzehntelfinale kein Problem. Vor der WM zählten die Südamerikaner mal wieder zum Kreis der Geheimfavoriten, dem wird man bisher definitiv gerecht. Die Kolumbianer überzeugen spielerisch nicht nur offensiv, die Defensive ist extrem zweikampfstark und bespielt den Gegner unangenehm ruppig.

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Platz 6: England Weltrangliste: 4.

Gegner bei der WM: Kroatien (4:2), Ghana (0:0), Panama (2:0), DR Kongo (2:1) Bei seiner Nominierung schockte Thomas Tuchel die englischen Fans, indem er große Namen wie Cole Palmer oder Phil Foden zu Hause ließ. Im Turnier zeigte sich die Mannschaft in der Gruppenphase aber stabil. Einem 4:2-Spektakel gegen Kroatien folgten zwei Spiele ohne Gegentor. Das Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo war aber alles andere als souverän, Harry Kane rettete die "Three Lions" mit zwei späten Treffern. Jürgen Klopp und das DFB-Team: Vom Bruchweg zum Bundestrainer Tuchels Mannschaft gehört nach wie vor zu den Top-Favoriten, muss sich spielerisch aber steigern, um mit den absoluten Top-Nationen mithalten zu können.

Platz 5: Mexiko Weltrangliste: 14.

Gegner bei der WM: Südafrika (2:0), Südkorea (1:0), Tschechien (3:0), Ecuador (2:0) Der Co-Gastgeber ist eine der positiven Überraschungen des Turniers. Die Mannschaft hat eine wahnsinnige Euphorie im ganzen Land entfacht und macht es den Gegnern dank des Heimvorteils unheimlich schwer. Mexiko ist das einzige Team, das bisher perfekt durch das Turnier gekommen ist und dabei kein Gegentor kassiert hat. Ab dem Viertelfinale müsste Mexiko zwar das Aztekenstadion verlassen, doch es sollte zu erwarten sein, dass die Mexikaner auch bei jedem Spiel in den USA den Heimvorteil hätten.

Platz 4: Brasilien Weltrangliste: 6.

Gegner bei der WM: Marokko (1:1), Haiti (3:0), Schottland (3:0), Japan (2:1) Brasilien war vor der WM schwer einzuschätzen. Carlo Ancelotti betreut sein erstes Turnier mit einer Nationalmannschaft. Superstar Neymar ist zurück, hinzu kommen viele Schauplätze abseits des Platzes rund um Vinicius Jr.. Dennoch kämpfte sich der Rekordweltmeister souverän durch die Gruppenphase und bewies gegen unangenehme Japaner Comeback-Qualitäten. Ancelotti setzt auf eine kompakte Defensive und hat mit Vini Jr. einen Superstar, der bisher voll abliefert.

Platz 3: Argentinien Weltrangliste: 1.

Gegner bei der WM: Algerien (3:0), Österreich (2:0), Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2 n.V.) Der Titelverteidiger hat sich während der Gruppenphase in Zocker-Laune gezeigt. Und das eindrucksvoll. Mit nur einem Gegentor und acht geschossenen Treffern bei drei Siegen bleibt kein Zweifel daran, dass die Argentinier nach dem Erfolg von 2022 noch immer Titelhunger verspüren. Hinzu kommt ein überragender Lionel Messi, der im hohen Alter ein weiteres Mal seine Weltklasse voll ausspielt. Das schwierige Spiel gegen Kap Verde ist der perfekte Warnschuss, in einer auf dem Papier machbaren Turnierhälfte kann es für Messi und Co. wieder weit gehen.

Platz 2: Spanien Weltrangliste: 2.

Gegner bei der WM: Kap Verde (0:0), Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0), Österreich (3:0) Spanien überzeugte in der Vorrunde bis auf das klare Spiel gegen Saudi-Arabien mit Minimalismus. Gegen Österreich zeigte die "Furia Roja" aber, dass sie spielerisch auch richtig glänzen kann. Der Europameister von 2024 ging als einer der Favoriten in das Turnier und untermauert das vor allem mit einer starken Defensive, die wie Mexiko noch kein Gegentor gefangen hat. Bestätigt die Offensive ihre Leistung aus dem Österreich-Spiel, kann es wieder sehr weit für den Weltmeister von 2010 gehen.