Jürgen Klopp und das DFB-Team: Vom Bruchweg zum Bundestrainer

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Er erfand das Gegenpressing, machte Mainz zum Kult, Dortmund zum Meister und Liverpool zum Champions-League-Sieger. Jetzt soll Jürgen Klopp die deutsche Nationalelf wieder in der Weltspitze etablieren. ran zeichnet die Karriere des derzeit größten deutschen Trainers nach.

Der erste Auftritt von Jürgen Klopp auf dem internationalen Fußballparkett war nicht sonderlich glamourös. Als fairste Mannschaft der Bundesliga-Saison 2004/05 hatte sich der 1. FSV Mainz 05 über die Fair-Play-Wertung für den UEFA-Cup qualifiziert und traf in der ersten Qualifikationsrunde auf Mika Aschtarak aus Armenien. Am 14. Juli 2005 gewannen die Mainzer das erste Europapokal-Spiel ihrer Vereinsgeschichte mit 4:0, im Rückspiel vor gerade einmal 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Eriwan reichte ein 0:0 zum Weiterkommen. Dass der Gästetrainer mit dem Mittelscheitel und der randlosen Brille in den nächsten 20 Jahren eine der prägendsten Figuren des Weltfußballs werden würde, damit hätte wohl niemand der Anwesenden gerechnet. Jürgen Klopp bereit für Bundestrainer-Job - "bin mehr als aufgetankt" In Mainz hingegen ahnte man schon, welches Potenzial in dem damals 38 Jahre alten Trainer steckte. In der zweiten Qualifikationsrunde setzten sich die 05er gegen IF Keflavík aus Island durch, danach trafen sie im Frankfurter Waldstadion auf den späteren UEFA-Cup-Sieger FC Sevilla. Da Mainz 05 damals in Spanien noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt war, ging ein spanisches Kamerateam in Frankfurt auf Spurensuche. Wer denn der Star im Team sei, wollte der Reporter von einem Mainzer Fan wissen. "Der Star ist unser Trainer", antwortete der Fan ohne zu zögern.

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Wolfgang Frank inspirierte Jürgen Klopps Idee vom Fußball Tatsächlich war die Spielidee von Jürgen Klopp, der nun wohl die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer antreten wird, schon damals in Mainz recht klar zu erkennen. Obwohl die Mainzer den meisten anderen Bundesliga-Mannschaften qualitativ unterlegen waren, setzte der vom visionären Trainer Wolfgang Frank beeinflusste Klopp auf Offensive, schnelles Umschaltspiel, steile Pässe und vor allem auf eine disziplinierte Arbeit der ganzen Mannschaft gegen den Ball. Dass im alten Mainzer Bruchwegstadion mitreißender Fußball gespielt wurde, sprach sich schnell herum. In der breiten Öffentlichkeit wurde Klopp aber erst so richtig bekannt, als das "ZDF" ihn zur WM 2006 als Taktikexperten verpflichtete. Klopps Ausführungen und seine Leidenschaft für das Spiel begeisterten das Publikum, fortan heftete ihm das Etikett "Menschenfänger" an.

Trainer Jürgen Klopp (Mainz) - Schlussjubel Fußball 1. BL Herren Saison 2005 2006, FSV Mainz 05 Einzelbild Wolfsburg Freude, Bild: Contrast

Jürgen Klopp machte Borussia Dortmund wieder zur Spitzenmannschaft Kein Wunder also, dass bald größere Vereine Interesse an Klopp zeigten. Ein Wechsel zum Hamburger SV kam nicht zustande, stattdessen übernahm "Kloppo" im Sommer 2008 Borussia Dortmund. Der BVB hatte zu diesem Zeitpunkt einige schwierige Jahre hinter sich und die Saison unter Thomas Doll auf dem 13. Tabellenplatz abgeschlossen. Unter Klopp gelang die Trendwende: Die Dortmunder wurden wieder zur Spitzenmannschaft und liefen sogar dem FC Bayern München zwischenzeitlich den Status als Nummer eins im deutschen Fußball ab. Der BVB gewann 2011 die Meisterschaft und 2012 sogar das erste Double der Vereinsgeschichte. WM 2026: Gastgeber-Effekt? So stark sind die USA, Mexiko und Kanada wirklich In seiner Zeit in Dortmund verfeinerte Klopp seine Spielidee und prägte den Begriff "Gegenpressing", der mittlerweile in der deutschen Aussprache auch in England und Spanien verwendet wird – die junge BVB-Mannschaft jagte Ball und Gegner unerbittlich.

Nach dem Wembley-Duell mit dem FC Bayern war Klopp auch in England bekannt Der Höhepunkt der Rivalität zwischen Dortmund und dem FC Bayern war das Champions-League-Finale 2013 im Londoner Wembley-Stadion, das der BVB knapp mit 1:2 gegen die Münchner verlor. Folgt Jürgen Klopp? Die wichtigsten Fragen und Antworten nach dem Aus von Julian Nagelsmann Spätestens nach diesem Spiel stand Klopp auch in England hoch im Kurs. Als der BVB im Oktober 2013 in der Champions League beim FC Arsenal spielte, fragten die englischen Journalisten auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mehrfach, ob Klopp sich vorstellen könne, auch in der Premier League zu arbeiten. Der sichtlich geschmeichelte Klopp machte Späße mit den Reportern, was in England gut ankam. Zwei Jahre später wechselte er dann tatsächlich zum FC Liverpool.

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"The Normal One" beendete Liverpools Durststrecke Er stellte sich als "The Normal One" vor und gewann auch in Liverpool schnell die Herzen der Menschen. Klopp führte die "Reds" zum Gewinn der Champions League 2019 und im Jahr darauf zur ersten Meisterschaft nach 30 Jahren. Geprägt waren die Jahre in England vor allem von der Rivalität zu Manchester-City-Trainer Pep Guardiola, die bereits in der Bundesliga begonnen hatte, als der Ex-Barca-Profi die Bayern trainierte. Auf der einen Seite der Spanier, der auf maximale Kontrolle und Ballbesitz setzt, auf der anderen Seite Klopp, dessen Mannschaften versuchen, auf dem Platz ein Chaos zu entfachen – er selbst verglich die Spielweise einst mit Heavy Metal. Power Ranking vor dem Achtelfinale: DFB-Bezwinger als Schlusslicht, Frankreich an der Spitze So glänzend Klopps Karriere bisher verlief, sorgte der studierte Sportwissenschaftler aber auch für die eine oder andere Kontroverse. Immer wieder legte er sich mit Schiedsrichtern an, er brach Interviews ab und überwarf sich auch mit Spielern und Mitarbeitern – zum Beispiel während der Zeit in Liverpool mit seinem langjährigen Co-Trainer Zeljko Buvac.

Klopp wurde auf allen Stationen zur Legende – auch beim DFB? Viele Fans nahmen Klopp vor allem krumm, dass er sich nach seiner Zeit in Liverpool entschied, den Job als Head of Global Soccer bei Red Bull zu übernehmen. Klopp, der leidenschaftlichen, traditionellen Fußball verkörpert, und der Brausekonzern – das passte vielen Fans nicht. Was aber nichts daran ändert, dass Klopp in Mainz, Dortmund und Liverpool Legendenstatus genießt und weltweit einer der bekanntesten und beliebtesten Deutschen ist. Seine wahrscheinlich vierte Trainerstation könnte nun zur größten Herausforderung werden. Sollte es Jürgen Klopp tatsächlich gelingen, Deutschland wieder in der Weltspitze zu etablieren, wäre es die Krönung einer schon jetzt außergewöhnlichen Karriere. Auch interessant: Jürgen Klopp statt Julian Nagelsmann: So viel könnte der Trainerwechsel den DFB kosten

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