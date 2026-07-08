WM 2026: "Verdammte Waffelbäcker!" Ex-NFL-Star wütet nach US-WM-Aus betrunken auf X

ran Fußball WM 2026: Nach Sieg gegen die USA verspotten Belgier Donald Trump mit Tanzeinlage Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Die Enttäuschung nach dem Achtelfinal-Aus der US-Nationalmannschaft gegen Belgien sitzt tief. Ex-NFL-Star Robert Griffin III bekämpfte im Urlaub auf Hawaii den Frust mit Alkohol. Auf X machte er seinem Ärger Luft und kritisierte die eigenen Fans scharf.

Es ist eigentlich eine goldene Regel im Zeitalter von Social Media: Finger weg vom Smartphone, wenn man betrunken ist. Beim früheren NFL-Quarterback Robert Griffin III scheint diese Weisheit aber noch nicht angekommen zu sein. RG3 machte seiner Enttäuschung nach dem Aus der US-Nationalmannschaft bei X Luft und schimpfte dabei auf die Fans des US-Teams – und das im angetrunkenen Zustand, wie er selbst einräumte. Kommentar: Deutschland sollte sich die Schweiz zum Vorbild nehmen Die USA hätten auch deshalb mit 1:4 im Achtelfinale gegen Belgien verloren, weil die Fans nicht vereint hinter der Mannschaft gestanden hätten, twitterte der frühere Quarterback der Washington Commanders. "Wir sollten die Vereinigten Staaten von Amerika sein, nicht die getrennten Staaten von Amerika", schrieb er.

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Robert Griffin III ertränkt seinen Kummer "Ich will euch nichts vormachen, Leute. Ich bin komplett am Boden zerstört. Ich bin gerade auf Hawaii und ertränke meinen Kummer mit einer Gruppe Australiern", berichtete Griffin III, der mit seiner Frau Grete die Partie im Urlaub verfolgte. "Die Vorfreude auf dieses Spiel war einfach riesig. PRÄSIDENT TRUMP HATTE BEI DER FIFA ANGERUFEN. EINE VERDAMMTE ROTE KARTE WURDE AUFGEHOBEN. Und dann haben uns die Belgier, diese verdammten Waffelbäcker, buchstäblich über den Tisch gezogen", schrieb RG3.

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RG3 löscht seine Tweets nicht Er wisse zwar, dass der Fußball in den USA noch nicht auf dem gleichen Niveau wie in Europa sei, aber die Niederlage gegen die Belgier fiel nach seinem Gefühl dann doch zu deutlich aus. "Wir sahen aus, als hätten wir keine Ahnung, was wir da eigentlich machen. Es war einfach so peinlich", holte der Quarterback weiter aus. Griffin III ließ es sich allerdings nicht nehmen, den Belgiern zum verdienten Einzug ins Viertelfinale der WM zu gratulieren. Gelöscht hat er seine Tweets nicht. Offenbar steht er zu seiner Meinung, auch nachdem die Wirkung des Alkohols nachgelassen hat. Auch interessant: Wird Michael Olises gelbe Karte aufgehoben? FIFA-Urteil gefallen

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