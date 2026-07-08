Sperre für mögliches Halbfinale droht
WM 2026: Wird Michael Olises gelbe Karte aufgehoben? FIFA-Urteil gefallen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:19 Min
Michael Olise vom FC Bayern droht mit Frankreich eine Sperre für ein mögliches WM-Halbfinale. Der Verband wollte eine Aufhebung erwirken - nun hat die FIFA entschieden.
Die umstrittene Gelbe Karte für den französischen Bayern-Star Michael Olise wird vom Fußball-Weltverband FIFA nicht zurückgenommen. "Daran hat sich nichts geändert. Wir haben heute Morgen eine Mitteilung der FIFA erhalten, sie bleibt bestehen", berichtete Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch.
Der französische Fußballverband (FFF) hatte die Annullierung beantragt, weil Olise bei der einer Auseinandersetzung im WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit mit Matias Galarza kein Foul begangen habe.
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WM 2026: Olise droht Sperre im möglichen Halbfinale
Die TV-Bilder zeigten, dass der Münchner seinen Gegenspieler nicht berührte. Er hielt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sank Galarza zu Boden und täuschte einen Schlag vor. Dennoch hatte der usbekische Schiedsrichter Ilgis Tantaschew ihm Gelb gezeigt.
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Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag (ab 22 Uhr MESZ im kostenlosen Livestream auf Joyn) in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Koné waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.
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