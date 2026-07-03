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WM 2026: Australien vs. Ägypten heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker - Ägypten führt 1:0 zur Halbzeit
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:09 Min
Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es in Dallas zum Duell zwischen den "Socceroos" und Mohamed Salahs "Pharaonen". Wer schnappt sich das Ticket für die nächste Runde? Alle Details zum K.o.-Spiel am Freitag.
Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.
+++ Update, 20:51 Uhr: Ägypten führt 1:0 zur Halbzeit
Der Australier Cristian Volpato traf nach fünf Minuten die Latte, Eman Ashour brachte dann aber die Pharaonen nach 13 Minuten in Führung. Daraufhin kühlte das Spiel allerdings ab. Insgesamt eine ausgeglichene und ereignisarme Partie.
+++ Update, 18:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da! +++
Australien
Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Volpato, Metcalfe - Irankunda
Ägypten
Shoubeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Attia, Fathy, Salah, Ashour, Mostafa Ziko - Marmoush
Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.
Gegen Co-Gastgeber USA gab es zwar eine Niederlage, doch ein torloses Remis gegen Paraguay reichte, um sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase zu qualifizieren.
Ägypten startete die WM mit einem 1:1-Unentschieden gegen Belgien. Im zweiten Spiel konnte man Neuseeland mit 3:1 besiegen und zum Abschluss der Gruppenphase gab es ein 1:1-Unentschieden gegen die IR Iran.
Der Gewinner dieses Duells trifft im Achtelfinale in Atlanta am 7. Juli auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und Kap Verde.
Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Australien vs. Ägypten?
Anstoß: Freitag, 3. Juli 2026, 20:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 13:00 Uhr
Spielort: AT&T-Stadium, Dallas (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Australien gegen Ägypten
Das ZDF zeigt die K.o.-Partie am Freitag ab 20:00 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, findet parallel dazu einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek sowie auf der Streaming-Plattform Joyn.
WM 2026 Liveticker: Australien vs. Ägypten
Einen detaillierten Text-Liveticker mit allen Toren, Wechseln, Karten und Statistiken in Echtzeit finden du bei ran.de.
Bisherige Partien zwischen Australien gegen Ägypten
Bisher trafen die Nationalmannschaften von Australien und Ägypten in ihrer Geschichte erst zweimal aufeinander. Das anstehende Sechzehntelfinale bei der WM 2026 ist somit das erste Duell der beiden Nationen bei einer Weltmeisterschaft.
Die historische Bilanz spricht dabei leicht für die "Pharaonen" aus Ägypten, da Australien noch keinen Sieg und kein Tor gegen die Nordafrikaner verbuchen konnte.
Der Austragungsort: AT&T-Stadium
Das Dallas-Stadion ist ein atemberaubendes Beispiel für moderne Arenaarchitektur, das sowohl bei Sport- als auch bei Musikveranstaltungen ein einmaliges Erlebnis für die Besucher bietet. Insgesamt finden hier neun WM-Spiele statt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 ist das Stadion die Heimat des fünffachen Super-Bowl-Siegers Dallas Cowboys.
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