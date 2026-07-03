Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es in Dallas zum Duell zwischen den "Socceroos" und Mohamed Salahs "Pharaonen". Wer schnappt sich das Ticket für die nächste Runde? Alle Details zum K.o.-Spiel am Freitag.

Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.

Der Australier Cristian Volpato traf nach fünf Minuten die Latte, Eman Ashour brachte dann aber die Pharaonen nach 13 Minuten in Führung. Daraufhin kühlte das Spiel allerdings ab. Insgesamt eine ausgeglichene und ereignisarme Partie.

+++ Update, 18:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da! +++

Australien

Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Volpato, Metcalfe - Irankunda

Ägypten

Shoubeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Attia, Fathy, Salah, Ashour, Mostafa Ziko - Marmoush

Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.

Gegen Co-Gastgeber USA gab es zwar eine Niederlage, doch ein torloses Remis gegen Paraguay reichte, um sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

Ägypten startete die WM mit einem 1:1-Unentschieden gegen Belgien. Im zweiten Spiel konnte man Neuseeland mit 3:1 besiegen und zum Abschluss der Gruppenphase gab es ein 1:1-Unentschieden gegen die IR Iran.

Der Gewinner dieses Duells trifft im Achtelfinale in Atlanta am 7. Juli auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und Kap Verde.