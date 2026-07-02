Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es in Dallas zum Duell zwischen den "Socceroos" und Mohamed Salahs "Pharaonen". Wer schnappt sich das Ticket für die nächste Runde? Alle Details zum K.o.-Spiel am Freitag.

Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.

Gegen Co-Gastgeber USA gab es zwar eine Niederlage, doch ein torloses Remis gegen Paraguay reichte, um sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

Ägypten startete die WM mit einem 1:1-Unentschieden gegen Belgien. Im zweiten Spiel konnte man Neuseeland mit 3:1 besiegen und zum Abschluss der Gruppenphase gab es ein 1:1-Unentschieden gegen die IR Iran.

Der Gewinner dieses Duells trifft im Achtelfinale in Atlanta am 7. Juli auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und Kap Verde.