WM 2026 - Belgien-Trainer Rudi Garcia nimmt Folarin Balogun in Schutz: "Er ist nicht schuld"

:newstime Trump-Telefonat: FIFA verteidigt Entscheidung Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach dem 1:4-Aus der USA im WM-Achtelfinale gegen Belgien hat Belgiens Trainer Rudi Garcia eine bemerkenswerte Geste von Folarin Balogun offenbart.

Der "Fall Balogun" hatte die WM 2026 lange beschäftigt: Nachdem der US-Stürmer im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen hatte, setzte die FIFA seine Sperre auf Bewährung aus - nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit FIFA-Chef Gianni Infantino. Belgien reagierte empört, Trainer Rudi Garcia zählte zu den schärfsten Kritikern der Entscheidung, sprach vom "1. April". Kommentar: Trump und die FIFA haben Team USA die WM gekostet!

Genugtuung bei Belgien: "Es gibt Gerechtigkeit" Nach dem Spiel zwischen den USA und Belgien suchten Balogun und Garcia dennoch das persönliche Gespräch. "Er kam zu mir, das hat mir gefallen. Er ist nicht schuld. Er hat nichts falsch gemacht. Ich schätze das sehr", sagte Garcia auf der Pressekonferenz über die Begegnung mit dem US-Stürmer.

Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -