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WM 2026: Belgien vs. Iran live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker - alles Infos zum 2. Spieltag
Aktualisiert:von ran.de
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WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Das SoFi Stadium in Los Angeles ist Schauplatz dieses richtungsweisenden Duells der Gruppe G. Hier findest du alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen Belgien und dem Iran bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Zur zweiten Partie der Gruppe G kommt es in Los Angeles zum spannenden Vergleich zwischen Belgien und der Auswahl der Iran.
Für Belgien, das nach dem Auftakt gegen Ägypten unter Zugzwang steht, ist ein Erfolg in Kalifornien essenziell, um die Ambitionen auf den Gruppensieg zu wahren.
Die Iran, ein Stammgast auf der großen WM-Bühne, geht nach ihrem Auftaktspiel gegen Neuseeland ebenfalls hochmotiviert in die Partie.
Das Team um Superstar Mehdi Taremi will im SoFi Stadium für eine Überraschung sorgen und die Chance auf das Achtelfinale wahren.
Belgien vs. Iran live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Sonntag, 21. Juni 2026, 21:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 16 Uhr
Spielort: SoFi Stadium, Los Angeles (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe G
Wer überträgt Belgien gegen Iran live im TV und Stream?
Fußballfans in Deutschland können die Partie am Sonntagabend live im Free-TV verfolgen.
Die Übertragung erfolgt über das ZDF. Somit kann das Spiel auch im Joyn-Livestream verfolgt werden.
Kommende Livestreams auf Joyn
WM 2026: Belgien vs. Iran im Liveticker
Einen kostenlosen Liveticker zu Belgien gegen IR Iran findest du wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen in Echtzeit.
Belgien vs. Iran: Der direkte Vergleich
Dieses Duell ist eine WM-Premiere. In einem Pflichtspiel standen sich beide Nationen noch nie gegenüber. Die bisher einzige Begegnung fand am 18. November 2009 statt, einem Freundschaftsspiel. Das Spiel endete mit einem 2:2 unentschieden.
Der Spielort: SoFi Stadium in Los Angeles
Das SoFi Stadium ist einer der modernsten Austragungsorte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Das Stadion wurde im September 2020 eröffnet und ist die Heimstätte der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. Es liegt nur 30 Autominuten vom legendären Rose-Bowl-Stadion in Pasadena entfernt, dem Ort des WM-Finales von 1994, und setzt mit seiner Architektur neue Maßstäbe für Großevents.
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