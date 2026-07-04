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WM 2026 - Blitz-Amtszeit: Herve Renard tritt nach Tunesiens Aus schon wieder zurück
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 05:10 Min
Nach dem WM-Aus hat Tunesiens Nationaltrainer Herve Renard seinen Rücktritt erklärt - nach nur 18 Tagen im Amt.
Nur 18 Tage im Amt: Nach Tunesiens Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist Trainer Hervé Renard von seinem Posten als Nationaltrainer zurückgetreten.
"Meine Reise ist zu einem Ende gekommen", schrieb der 54-Jährige auf Instagram - nur zweieinhalb Wochen, nachdem der Franzose zum zweiten WM-Gruppenspiel den Posten bei den Nordafrikanern übernommen hatte.
Renard war nach der klaren Auftaktniederlage Tunesiens auf den entlassenen Sabri Lamouchi gefolgt, konnte den Negativtrend allerdings nicht abwenden. Er verantwortete im Anschluss die Gruppenniederlagen zwei und drei.
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Tunesien scheitert in der Vorrunde kläglich
Renard hatte angesichts der schwierigen Aufgabe mit Tunesien zu Beginn erklärt, "kein Zauberer zu sein" und damit letztlich recht behalten. Tunesien war mit null Punkten, nur zwei Toren und zwölf Gegentoren chancenlos in Gruppe F ausgeschieden.
In seiner Abschiedsbotschaft wertete Renard die WM-Teilnahme als großen Erfolg und zeigte sich überzeugt, dass die Nationalmannschaft "glanzvolle Kapitel in ihrer Geschichte schreiben wird". Im April war Renard zuvor als Nationaltrainer Saudi-Arabiens entlassen worden.
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