WM 2026: Bundeskanzler Friedrich Merz irritiert mit Zuspruch für DFB-Team

Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Aus Trost zugesprochen. Seine Worte irritieren allerdings.

Das DFB-Team bekommt nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay einen prominenten Trost aus der Heimat.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich über seine sozialen Kanäle gemeldet.

"Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!", schrieb der CDU-Politiker auf Social Media: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch."