Fußball
WM 2026: Bundeskanzler Friedrich Merz irritiert mit Zuspruch für DFB-Team
Aktualisiert:von SID/ran.de
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DFB-Team: WM-Aus! Netz rechnet mit Nagelsmann ab
Videoclip • 03:21 Min
Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Aus Trost zugesprochen. Seine Worte irritieren allerdings.
Das DFB-Team bekommt nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay einen prominenten Trost aus der Heimat.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich über seine sozialen Kanäle gemeldet.
"Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!", schrieb der CDU-Politiker auf Social Media: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch."
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DFB-Team verpasst wieder einen Sieg bei einem K.o.-Spiel
Deutschland war in der Nacht zum Dienstag im Sechzehntelfinale gegen Außenseiter Paraguay gescheitert (3:4 i. E.). Damit verpasste die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.
2018 in Russland und 2022 in Katar, als die Turniere noch mit 32 Nationen gespielt worden waren, waren die Deutschen jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden.
Was an den Worten des Bundeskanzlers irritierte, war die Tatsache, dass die Deutschen gegen Paraguay einen enttäuschenden Auftritt hinlegten, das Aus war letztlich verdient. In dem Zusammenhang von "Stolz" zu sprechen wirkte ebenfalls deplatziert.
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