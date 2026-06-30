WM 2026: DFB-Rücktritt? Julian Nagelsmann spricht nach Paraguay-Pleite Klartext

ran Fußball DFB-Team: WM-Aus! Netz rechnet mit Nagelsmann ab Videoclip • 03:21 Min Link kopieren Teilen

Deutschland scheitert bei der WM 2026 erneut früh - diesmal an Underdog Paraguay. Julian Nagelsmann spricht danach über seine Zukunft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem WM-Aus einen Rücktritt ausgeschlossen und seinen Willen zum Weitermachen gezeigt. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte, und wenn man mich nicht möchte, muss man mir das sagen", sagte er nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) bei MagentaTV. "Ich bin keiner der wegläuft", ergänzte Nagelsmann im ZDF. Zuvor hatte er auf Nachfrage noch einmal betont: "Ich möchte weitermachen, aber im Fußball hat man es nicht immer in der Hand. Wenn der DFB es möchte, dann bereite ich die Europameisterschaft vor und die Nations League."

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