Das DFB-Team steht bei der WM bereits als Gruppensieger fest. Wer wartet in den K.o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft?

Nach nur zwei von drei Gruppenspielen stand bereits fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.

Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Daran änderte auch das 1:2 gegen Ecuador nichts.

Wie aber geht es danach weiter?

Klar ist schon jetzt: Im ersten K.o.-Spiel, den Sechzehntelfinale, geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag, dem 29. Juni, gegen Paraguay,

Um 22:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt im Stadion der New England Patriots in Foxborough nahe Boston der Anpfiff gegen die Südamerikaner.