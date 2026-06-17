WM 2026
WM 2026: Cristiano Ronaldo startet gegen DR Kongo - Alle Infos zur Portugal-Aufstellung
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Portugal startet in die WM 2026. Vor dem Auftaktmatch gegen die DR Kongo stellen sich Fußballfans eine Frage: Steht Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf? ran liefert euch alle aktuellen Infos rund um CR7, die Aufstellungen und das WM-Gruppenspiel.
WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen DR Kongo?
Ja, Cristiano Ronaldo steht am 1. Spieltag der WM-Gruppenphase gegen die DR Kongo von Beginn an auf dem Platz. Der 41-jährige Kapitän ist unter Nationaltrainer Roberto Martínez nach wie vor der gesetzte Fixpunkt im Sturmzentrum der Portugiesen.
CR7 führt die Seleção im Houston-Stadion als Kapitän aufs Feld führen.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England - Kroatien im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England - Kroatien im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream
135 MinBald verfügbar
Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream
135 Min
Portugal gegen DR Kongo: Das WM-Gruppenspiel im Überblick
Auch interessant: WM 2026: Portugal gegen DR Kongo live im TV, Stream & Liveticker
Aufstellung: So spielt Portugal
Trainer Roberto Martínez kann beim WM-Auftakt aus dem Vollen schöpfen. Neben Cristiano Ronaldo in der Spitze zieht vor allem United-Star Bruno Fernandes im Mittelfeld die Fäden.
Startelf von Portugal:
Diogo Costa - Joao Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto - Cristiano Ronaldo
Startelf der DR Kongo:
Mpasi - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, E. Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Bakambu, Wissa
Auch interessant: WM 2026: Spielt Harry Kane? Voraussichtliche England-Aufstellung
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Leipzig wirft Werner raus - prominenter Nachfolger gehandelt
WM
So bereitet sich Luka Vuskovic auf Harry Kane vor
WM
WM 2026: Portugal gegen DR Kongo heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenauftakt
WM
Ohne Sorgen - DFB-Team startet Vorbereitung auf zweites Spiel
WM
Spaniens Polizei konfisziert mehr als 66.000 Fake-Trikots
WM
WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi stellt Klose-Rekord ein - so sieht die neue ewige Torjäger-Liste aus