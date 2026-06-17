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WM 2026: Cristiano Ronaldo startet gegen DR Kongo - Alle Infos zur Portugal-Aufstellung

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von ran.de

ran Fußball

WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“

Videoclip • 01:15 Min

Portugal startet in die WM 2026. Vor dem Auftaktmatch gegen die DR Kongo stellen sich Fußballfans eine Frage: Steht Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf? ran liefert euch alle aktuellen Infos rund um CR7, die Aufstellungen und das WM-Gruppenspiel.

WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen DR Kongo?

Ja, Cristiano Ronaldo steht am 1. Spieltag der WM-Gruppenphase gegen die DR Kongo von Beginn an auf dem Platz. Der 41-jährige Kapitän ist unter Nationaltrainer Roberto Martínez nach wie vor der gesetzte Fixpunkt im Sturmzentrum der Portugiesen.

CR7 führt die Seleção im Houston-Stadion als Kapitän aufs Feld führen.

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Portugal gegen DR Kongo: Das WM-Gruppenspiel im Überblick

  • Begegnung: Portugal vs. DR Kongo

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppenphase (Gruppe K, Spieltag 1)

  • Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026

  • Anstoß: 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Spielort: Houston-Stadion (NRG Stadium), Houston (USA)

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Aufstellung: So spielt Portugal

Trainer Roberto Martínez kann beim WM-Auftakt aus dem Vollen schöpfen. Neben Cristiano Ronaldo in der Spitze zieht vor allem United-Star Bruno Fernandes im Mittelfeld die Fäden.

Startelf von Portugal:

Diogo Costa - Joao Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto - Cristiano Ronaldo

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Startelf der DR Kongo:

Mpasi - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, E. Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Bakambu, Wissa

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