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Der Wechsel von Fabian Reese zum VfL Wolfsburg sorgt für ordentlich Furore. Nun äußert sich Reese selbst zu seiner Entscheidung.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Fabian Reese verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Mittwochabend bekannt gaben, kommt der 28-Jährige von Hertha BSC und erhält einen Vertrag bis 2030. Für den Offensivakteur zahlen die Wölfe laut Medienberichten rund acht Millionen Euro Ablöse an den Hauptstadtklub. "Fabian war in den vergangenen Jahren einer der stärksten Spieler der 2. Bundesliga. Er ist ein absoluter Leistungsträger und bringt nicht nur starke Offensivqualitäten mit, sondern auch ein außergewöhnliches Maß an Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität", sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler. Auch interessant: WM 2026 - England gegen Kroatien: So will Luka Vuskovic Harry Kane aufhalten

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"Der Entschluss für einen Wechsel ist mir, was man sicher verstehen kann, nicht unbedingt leichtgefallen. Doch es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, die mich sehr glücklich macht. Die Art und Weise, wie der VfL um mich gekämpft hat, empfinde ich als große Wertschätzung. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das der richtige Schritt ist für mich", sagte Reese.

2023 war Reese von Holstein Kiel zu Hertha BSC gewechselt und kam in der 2. Bundesliga in 91 Pflichtspielen für die Hertha auf 35 Treffer sowie 31 Torvorbereitungen. In der abgelaufenen Saison führte er die Berliner als Mannschaftskapitän an. Der gebürtige Kieler ist nach Fraser Hornby vom SV Darmstadt und Elvis Rexhbecaj vom FC Augsburg der dritte externe Neuzugang für das Team, das in der kommenden Saison von Tobias Strobl, der ebenfalls als Neuzugang vom SC Verl kommt, trainiert wird.

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