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Die Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen und die Fußball-Fans blicken gespannt auf die "Three Lions". Führt Kapitän Harry Kane das Team von Trainer Thomas Tuchel auch im ersten Gruppenspiel als Stammkraft in die Startformation? Hier erfährst du alles zur aktuellen Aufstellung und den Plänen des englischen Coaches.

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England bei der WM: Harry Kanes Rolle unter Tuchel Partie : England vs. Kroatien

Anstoß : Mittwoch, 17. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

Spielort : AT&T Stadium, Arlington (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe L

England - Kroatien heute live im TV und Stream sehen Der WM-Auftakt der Engländer gegen Kroatien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Außerdem: Einen kostenlosen Liveticker zu England gegen Kroatien gibt es ebenfalls. Unter der Regie von Thomas Tuchel ist Harry Kane weiterhin das Herzstück der englischen Offensive. Trotz seiner 32 Jahre und einer intensiven Saison beim FC Bayern München führt er die Mannschaft als Kapitän an. Die Erwartungen an den Rekordtorschützen sind riesig. Kane selbst betont: "Die Erwartungen sind jetzt hoch." Nach den knappen Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit ist der Hunger auf den Titel größer denn je. Zuletzt wurde spekuliert, ob Tuchel aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen bei der WM in den USA auf ein Rotationsprinzip setzt, um die Fitness seines Kapitäns für die K.o.-Phase zu konservieren.

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