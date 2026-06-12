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WM 2026: Darum läuft USA vs. Paraguay heute nicht live im Free-TV
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 06:21 Min
Das Auftaktspiel von WM-Gastgeber USA in der Nacht auf Samstag läuft nicht im Free-TV. ran zeigt, wie ihr die Begegnung verfolgen könnt.
Die USA starten als Gastgeber der WM-Endrunde 2026 in der Nacht auf den 13. Juni in das Turnier.
Die US-Boys treffen in Los Angeles in der ersten Vorrunden-Begegnung der Heim-WM auf Paraguay (ab 03:00 Uhr im Liveticker).
In die Partie gegen die Südamerikaner geht das Team von Startrainer Mauricio Pochettino als Favorit. Paraguay ist zum ersten Mal seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei.
Doch im deutschen Free-TV ist die Begegnung der Vereinigten Staaten gegen Paraguay nicht zu sehen. ran zeigt, wie ihr die Partie verfolgen könnt.
USA vs. Paraguay heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Samstag, 13. Juni 2026, 03:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Los-Angeles-Stadion (Los Angeles)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D
USA - Paraguay läuft heute Nacht nicht im Free-TV
Das Spiel zwischen den USA und Paraguay gehört nicht zu den Spielen, die in der ARD oder im ZDF übertragen werden.
Die Begegnung wird ausschließlich auf MagentaTV gezeigt. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
WM 2026: USA vs. Paraguay heute Nacht im Liveticker
Wer um 3 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell USA vs. Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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