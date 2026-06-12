WM 2026: Darum läuft USA vs. Paraguay heute nicht live im Free-TV

Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

Das Auftaktspiel von WM-Gastgeber USA in der Nacht auf Samstag läuft nicht im Free-TV. ran zeigt, wie ihr die Begegnung verfolgen könnt.

Die USA starten als Gastgeber der WM-Endrunde 2026 in der Nacht auf den 13. Juni in das Turnier.

Die US-Boys treffen in Los Angeles in der ersten Vorrunden-Begegnung der Heim-WM auf Paraguay (ab 03:00 Uhr im Liveticker).

In die Partie gegen die Südamerikaner geht das Team von Startrainer Mauricio Pochettino als Favorit. Paraguay ist zum ersten Mal seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei.

Doch im deutschen Free-TV ist die Begegnung der Vereinigten Staaten gegen Paraguay nicht zu sehen. ran zeigt, wie ihr die Partie verfolgen könnt.