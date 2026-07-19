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Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele

WM 2026 heute live: Welche Spiele laufen exklusiv auf MagentaTV? Wo zeigt das Finale?

Aktualisiert:

von Julian Huter

ran Fußball

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Videoclip • 01:28 Min

Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

Die Fußball-WM 2026 war in Deutschland nicht komplett im Free-TV zu sehen.

Zwar übertrugen ARD und ZDF insgesamt 60 der 104 Spiele live, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Wer aber wirklich jedes Spiel der Weltmeisterschaft sehen wollte, brauchte MagentaTV.

Der Streamingdienst der Telekom zeigte alle 104 Spiele der WM 2026 live. 44 Partien liefen exklusiv bei MagentaTV und damit nicht parallel bei ARD oder ZDF. Das letzte Exklusiv-Spiel war die Partie um Platz drei, das Zehn-Tore-Spektakel zwischen England und Frankreich.

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WM 2026 heute live: Finale kommt im Free-TV

Die meisten Partien in der K.o.-Phase liefen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Alle Spiele waren aber weiterhin nur auf MagentaTV zu sehen. Das Finale läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nur das Spiel um Platz drei war exklusiv auf MagentaTV zu sehen.

Frankreich vs. England (18. Juli, ab 23 Uhr)

Spanien vs. Argentinien (19. Juli, ab 21 Uhr)

Wie viele WM-Spiele zeigte MagentaTV exklusiv?

MagentaTV zeigte bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu gehören unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals.

ARD und ZDF zeigten zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.

Auch interessant: WM 2026 live: Wer zeigt welche Spiele?

WM 2026: Liefen die Deutschland-Spiele bei MagentaTV exklusiv?

Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft liefen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie waren zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen

Deutschland spielte in der Gruppenphase gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele gehörten daher nicht zu den exklusiven MagentaTV-Partien.

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Welche WM-Spiele liefen kostenlos im Free-TV?

Im Free-TV liefen bei ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele. Dazu gehören:

  • alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

  • das Eröffnungsspiel

  • ausgewählte weitere Gruppen- und K.o.-Spiele

  • beide Halbfinals

  • das Finale

Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF, im ZDF-Streaming-Portal und auf Joyn übertragen.

WM: Türkei-Fans brauchten MagentaTV

Für Fans der türkischen Nationalmannschaft war die TV-Lage klar: Alle drei Gruppenspiele der Türkei liefen exklusiv bei MagentaTV. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plante dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen.

Warum läuft die WM 2026 nicht komplett im Free-TV?

Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV liefen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hatte.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft.

Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter: Eröffnungsspiel, alle Deutschland-Spiele sowie die Halbfinals und das Finale.

Für Fans bedeutet das: Die wichtigsten Free-TV-Spiele sind abgedeckt, aber nicht jede Partie ist ohne Abo zu sehen.

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