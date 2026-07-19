ran Fußball WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:30 Uhr • Fussball WM 2026: Finale Spanien gegen Argentinien im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:30 Uhr • Fussball WM 2026: Finale Spanien gegen Argentinien im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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WM 2026 heute live: Finale kommt im Free-TV Die meisten Partien in der K.o.-Phase liefen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Alle Spiele waren aber weiterhin nur auf MagentaTV zu sehen. Das Finale läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nur das Spiel um Platz drei war exklusiv auf MagentaTV zu sehen. Frankreich vs. England (18. Juli, ab 23 Uhr) Spanien vs. Argentinien (19. Juli, ab 21 Uhr)

Wie viele WM-Spiele zeigte MagentaTV exklusiv? MagentaTV zeigte bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu gehören unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. ARD und ZDF zeigten zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Auch interessant: WM 2026 live: Wer zeigt welche Spiele?

WM 2026: Liefen die Deutschland-Spiele bei MagentaTV exklusiv? Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft liefen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie waren zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen Deutschland spielte in der Gruppenphase gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele gehörten daher nicht zu den exklusiven MagentaTV-Partien. ARD-Star bei der WM 2026: Wer ist Moderatorin Esther Sedlaczek?

WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Mega-Star verstärkt Line-up um Shakira, Madonna und BTS

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Welche WM-Spiele liefen kostenlos im Free-TV? Im Free-TV liefen bei ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele. Dazu gehören: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

das Eröffnungsspiel

ausgewählte weitere Gruppen- und K.o.-Spiele

beide Halbfinals

das Finale Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF, im ZDF-Streaming-Portal und auf Joyn übertragen.

WM: Türkei-Fans brauchten MagentaTV Für Fans der türkischen Nationalmannschaft war die TV-Lage klar: Alle drei Gruppenspiele der Türkei liefen exklusiv bei MagentaTV. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plante dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen.

Warum läuft die WM 2026 nicht komplett im Free-TV? Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV liefen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hatte. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter: Eröffnungsspiel, alle Deutschland-Spiele sowie die Halbfinals und das Finale. Für Fans bedeutet das: Die wichtigsten Free-TV-Spiele sind abgedeckt, aber nicht jede Partie ist ohne Abo zu sehen. WM 2026: Rote Karte für Michael Olise? Mats Hummels widerspricht ehemaligen Top-Schiedsrichtern

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