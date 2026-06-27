WM 2026: Deutschland im Sechzehntelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen"

Deutschland steht zum ersten Mal seit 2014 in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.

Dämpfer für Deutschland! Mit 1:2 verlor das DFB-Team das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Dabei zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine gute Leistung.

Dementsprechend groß sind die Fragezeichen vor dem Sechzehntelfinale. Noch ist nicht klar, auf welchen Gegner die deutsche Nationalmannschaft trifft. Derzeit am wahrscheinlichsten: Paraguay!

Klar ist allerdings, dass sich Deutschland wiord steigern müssen, um in das Achtelfinale einzuziehen.

ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.