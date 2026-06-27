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WM 2026: Deutschland im Sechzehntelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker
Aktualisiert:
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Videoclip • 02:22 Min
Deutschland steht zum ersten Mal seit 2014 in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.
Dämpfer für Deutschland! Mit 1:2 verlor das DFB-Team das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Dabei zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine gute Leistung.
Dementsprechend groß sind die Fragezeichen vor dem Sechzehntelfinale. Noch ist nicht klar, auf welchen Gegner die deutsche Nationalmannschaft trifft. Derzeit am wahrscheinlichsten: Paraguay!
Klar ist allerdings, dass sich Deutschland wiord steigern müssen, um in das Achtelfinale einzuziehen.
ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.
Deutschland live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 29. Juni 2026, 22:30 Uhr (MESZ)
Spielort: Boston-Stadion (Boston)
Wettbewerb: WM 2026, Sechzehntelfinale
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Deutschland im Sechzehntelfinale live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das deutsche WM-Spiel läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Das DFB-Spiel wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
WM 2026: Deutschland im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zum deutschen Spiel gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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