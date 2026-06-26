Fußball-WM
WM 2026 - Mögliche Gegner des DFB-Teams im Sechzehntelfinale - Frankreich schon im Achtelfinale
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Das DFB-Team steht bei der WM bereits als Gruppensieger fest. Wer wartet in den K.o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft?
Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.
Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Daran änderte auch das 1:2 gegen Eciador nichts.
Wie aber geht es danach weiter?
Klar ist schon jetzt: Das erste K.o.-Spiel, das Sechzehntelfinale, steigt für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag, dem 29. Juni.
Um 22:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt im Stadion der New England Patriots in Foxborough nahe Boston der Anpfiff. Der mögliche Gegner ist aber noch gänzlich unklar.
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Drei mögliche DFB-Gegner für das erste K.o.-Spiel
Für die DFB-Auswahl geht es gegen einen Gruppendritten. Dieser kommt dabei aus den Gruppen C, D oder F. Das bedeutet: Aktuell gibt es noch drei mögliche Gegner für das erste K.-o.-Spiel einer deutschen Auswahl bei einer WM seit dem Finale 2014.
In der Gruppe C ist Schottland Dritter geworden, aus der Gruppe D ist Paraguay der mögliche Gegner. Und in der Gruppe F käme noch Schweden infrage.
Gegner steht erst kurz vor dem Spiel fest
Welche Mannschaft letztlich das DFB-Team erwartet, wird sicher erst am Sonntagmorgen deutscher Zeit feststehen - und das, obwohl die möglichen Gegner ihr letztes Spiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag absolvieren.
Weil die finalen Gruppenspiele aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden, könnte sich die Tabelle der Dritten eben bis zum Schluss verschieben.
DFB-Team: Das ist der wahrscheinlichste Gegner
Am wahrscheinlichsten ist - Stand Freitagmorgen (26. Juni) - ein Duell gegen Paraguay. Laut "Football meets Data" kommt es zu 99,3 Prozent zu einem Duell mit den Südamerikanern.
Julian Nagelsmann möchte daran aber nicht viele Gedanken verschwenden. "Die anderen Gruppen können wir ja nicht beeinflussen. Es kommt eine gute Mannschaft auf uns zu – mal früher, mal später. Aber es sind sowieso alles gute Teams, die uns bevorstehen", gibt sich der Bundestrainer diesbezüglich locker.
Eine Tendenz gibt es allerdings schon, denn die FIFA hat für das Prozedere der Gruppendritten eine genau festgelegte Matrix. Insgesamt gibt es genau 495 verschiedene Konstellationen.
Frankreich wartet im Achtelfinale
Eine bärenstarke Mannschaft droht übrigens spätestens im Achtelfinale. Als Sieger der Gruppe I treffen "Les Bleus" im Sechzehntelfinale ebenfalls auf einen Gruppendritten.
Sollte Frankreich dieses Duell für sich entscheiden, treffen sich die DFB-Elf und die französische Nationalmannschaft im Achtelfinale.
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