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WM 2026 - Deutschland vs. Ecuador: Die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams - wer ersetzt die Verletzten?
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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team auf.
Kadermanagement oder Flow? Teamhygiene oder Rhythmus? Julian Nagelsmann steht vor dem sportlich quasi bedeutungslosen WM-Gruppenfinale gegen Ecuador vor einem kniffligen Balanceakt.
WM 2026: Deutschland vs. Ecuador am 25. Juni ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream
WM 2026: Welche Mannschaften sind bereits ausgeschieden? Wer ist schon weiter?
Trotz des bereits festehenden Gruppensieges will der Bundestrainer nicht große rotieren. Das erklärte er auf dder Pressekonferenz vor dem Spiel. Lediglich die verletzten Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown sollen ersetzt werden.
Für Fan-Liebling Deniz Undav bleibt damit wohl erneut nur ein Platz auf der Bank. Wenngleich sich Nagelsmann eine Hintertür offen ließ: "Wir werden nur die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen."
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WM 2026: Voraussichtliche Deutschland-Aufstellung
Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum - Pavlovic, Nemcha - Sane, Musiala, Wirtz - Havert
WM 2026: Voraussichtliche Ecuador-Aufstellung
Ecuador: Galíndez/CA Huracán (39 Jahre/37 Länderspiele) - Ordóñez/Club Brügge (22/18), Pacho/Paris Saint-Germain (24/36), Hincapié/FC Arsenal (24/54) - Preciado/Atlético Mineiro (28/58), Caicedo/FC Chelsea (24/63), Franco/Atlético Mineiro (27/60), Estupiñán/AC Mailand (28/55) - Yeboah/FC Venedig (26/25), Plata/Flamengo (25/52) - Valencia/CF Pachuca (36/107). - Trainer: Beccacece
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