Bundesliga: Eintracht Frankfurt verlängert Vertrag mit Urgestein Chandler

Noch eine weitere Saison: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Urgestein Timothy Chandler um ein Jahr verlängert.

Wie der Klub am Donnerstag verkündete, bleibt der 36 Jahre alte Defensivspieler damit bis zum Sommer 2027 in der Stadt am Main. Neben seinen Aufgaben als Spieler soll Chandler auch "abseits des Platzes umfangreiche Einblicke in diverse Bereiche der Organisation" bekommen, hieß es in der Mitteilung.

"Timmy ist für uns in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Spieler und ein wertvolles Teammitglied", sagte Sportdirektor Timmo Hardung: "Gerade für unsere jungen Spieler ist er ein Vorbild, mit seiner Einstellung und Professionalität geht er auf und neben dem Platz voran."

Bei der Eintracht durchlief Chandler alle Nachwuchsmannschaften, nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg kehrte er 2014 wieder in seine Geburtsstadt zurück. Dort absolvierte der Deutsch-Amerikaner, 29-maliger Nationalspieler für die USA, insgesamt 199 Pflichtspiele, in der abgelaufenen Saison kam er jedoch lediglich auf einen Kurzeinsatz.

"Sowohl mein Herz als auch mein Kopf sagen mir, dass ich hier noch nicht fertig bin", erklärte Chandler: "Ich möchte gemeinsam mit den Jungs und unserem neuen Trainer Adi Hütter wieder die Eintracht formen, die uns in der Vergangenheit so stark und erfolgreich gemacht hat."

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