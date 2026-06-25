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WM 2026: Das sind die Trikots aller 48 Teams für das Turnier in USA, Mexiko & Kanada

Aktualisiert:

von Anne Malin

ran Fußball

DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot

Videoclip • 01:12 Min

Mit 48 Teilnehmern ist Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gibt es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.

Adidas hat gerade das neue deutsche Auswärtstrikot für die WM 2026 vorgestellt: Das DFB-Team wird in Tiefblau auftreten.

Nach und nach ziehen die meisten anderen Nationalteams nach und präsentieren ihre Trikots für die Weltmeisterschaft. Vor allem die Ausrüster Adidas und Puma preschen voran, während Nike und Kappa sich noch zurückhalten.

Passend dazu: WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen

ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die anderen Nationen im Koffer mit nach Amerika nehmen.

Gastgeber: Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)

Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)

Bild: Nike

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Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)

Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

Gastgeber: Kanada (Heimtrikot)

Kanada (Heimtrikot)

Bild: Nike

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Kanada (Auswärtstrikot)

Kanada (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

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Gastgeber: Mexiko (Heimtrikot)

Mexiko (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Mexiko (Auswärtstrikot)

Mexiko (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Deutschland (Heimtrikot)

Deutschland (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Deutschland (Auswärtstrikot)

Deutschland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

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Brasilien (Heimtrikot)

Bild: Nike

Brasilien (Auswärtstrikot)

Brasilien Auswärtstrikot

Bild: Nike

Argentinien (Heimtrikot)

Argentinien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Argentinien (Auswärtstrikot)

Argentinien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

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Spanien (Auswärtstrikot)

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Südafrika (Auswärtstrikot)

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Bild: Adidas

Katar (Auswärtstrikot)

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Bild: FIFA-Fanshop

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