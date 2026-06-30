WM 2026: DFB-Rücktritt? Julian Nagelsmann spricht nach Paraguay-Pleite über seine Zukunft

ran Fußball DFB-Team: WM-Aus! Netz rechnet mit Nagelsmann ab Videoclip • 03:21 Min Link kopieren Teilen

Deutschland scheitert bei der WM 2026 erneut früh - diesmal an Underdog Paraguay. Julian Nagelsmann spricht danach über seine Zukunft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem WM-Aus einen Rücktritt ausgeschlossen und seinen Willen zum Weitermachen gezeigt. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte, und wenn man mich nicht möchte, muss man mir das sagen", sagte er nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) bei MagentaTV. "Ich bin keiner der wegläuft", ergänzte Nagelsmann im ZDF. Zuvor hatte er auf Nachfrage noch einmal betont: "Ich möchte weitermachen, aber im Fußball hat man es nicht immer in der Hand. Wenn der DFB es möchte, dann bereite ich die Europameisterschaft vor und die Nations League."

WM 2026: So lange läuft Nagelsmanns Vertrag beim DFB Die Spieler stellten sich nach der Pleite betont vor den Trainer: "In diesem Turnier haben wir keinen schlechten Fußball gespielt. Wir haben guten Fußball gespielt, aber irgendwas hat uns immer gefehlt. Die Spieler, der Trainer ausgeschlossen, müssen sich an die eigene Nase fassen", so Kai Havertz bei "Magenta". Auch interessant: WM 2026: Deutschland vs. Paraguay - darum zählte der DFB-Führungstreffer von Tah nicht Kapitän Joshua Kimmich verortete die Schuld ebenfalls bei sich und seinen Teamkollegen: "Wir müssen dafür gerade stehen, das war nicht der Trainer, nicht der Schiedsrichter, nicht der Gegner. Wir Spieler müssen die Verantwortung tragen."

Auch Rudi Völler wollte nach dem Spiel nicht über eine potenzielle Entlassung reden: "Wir sind zweimal nach einer Gruppenphase ausgeschieden, jetzt einmal nach der Gruppenphase. Das ist für so ein Fußballland wie Deutschland schwer zu ertragen. Ich habe deutlich gemacht, was ich für ein Verhältnis zu Julian habe. Er ist immer noch ein Top-Trainer. Ich bin immer noch überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, aber ich bin auch nicht der DFB alleine."

Nagelsmann hat beim DFB einen Vertrag bis Sommer 2028.

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