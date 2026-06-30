ran Fußball WM 2026: Oranje City?! Niederlande-Fans übernehmen Kansas City Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 kommt es zum Sechzehntelfinal-Kracher zwischen den Niederlanden und Marokko. ran verrät, wo das Spiel live gezeigt wird.

Update, 3:00 Uhr: Aufstellungen da Niederlande: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Aké - Dumfries, Gravenberch, de Jong, van de Ven - Summerville, Brobbey, Gakpo Marokko: Bono - Hakimi, Diop , Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari

WM 2026: So seht ihr Niederlande Marokko live im TV & Stream Die WM 2026 startet in die K.o.-Phase. Das Duell zwischen den Niederlanden und Marokko (30. Juni, ab 3 Uhr im Liveticker) könnte durchaus das spektakulärste und spannendste Match in der Runde der letzten 32 werden. Beide Teams haben in der Vorrunde sieben Punkte geholt. Die Elftal musste sich zunächst gegen Japan mit einem 2:2 begnügen, machte dann jedoch mit Schweden (5:1) und Tunesien (3:1) kurzen Prozess und gewann ihre Gruppe. Hier kostenlos streamen: Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni ab 22:30 Uhr auf Joyn Marokko ist trotz der starken Ausbeute nur Gruppen-Zweiter geworden, weil Brasilien das bessere Torverhältnis aufweist. Im direkten Duell gegen die Selecao gab es ein 1:1. Die Gruppen-Underdogs Schlottland (1:0) und Haiti (4:2) bezwang Marokko nicht deutlich genug, um vor Brasilien zu landen. Folgerichtig bekommt es der amtierende Afrika-Cup-Sieger gleich mal mit einem starken Gegner aus Europa zu tun. Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen in der Fußball-Historie gingen jeweils mit 2:1 an Oranje.

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Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Niederlande vs. Marokko heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Partie: Niederlande vs. Marokko

Anstoß : Montag, 30. Juni 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)

Spielort: Estadio BBVA, Monterrey (Mexiko)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale

Wer überträgt Niederlande gegen Marokko heute Nacht live im TV und Stream? Das Duell zwischen den Niederlanden und Marokko gehört zu den Spielen, die nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt und gestreamt werden. MagentaTV hat die Rechte für alle 104 WM-Spiele und wird auch das Match zwischen den Niederlanden und Marokko live und in voller Länge im TV und Stream servieren. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Wer überträgt welches Spiel? TV-Übersicht zur K.o.-Phase

WM 2026: Niederlande vs. Marokko heute Nacht im Liveticker Wer das Sechzehntelfinale zwischen der Elftal und Marokko nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Niederlande gegen Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.

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Der Austragungsort: Das Estadio BBVA in Monterrey Das Duell zwischen den Niederlanden und Marokko wird in Mexiko stattfinden. Austragungsort ist das Estadio BBVA in Monterey. Die Arena bietet Platz für 53.500 Zuschauer und wurde im August 2015 eröffnet. Normalerweise trägt hier der CF Monterrey seine Heimspiele aus. Das Stadion ist besonders für seine spektakuläre Kulisse mit dem Berg Cerro de la Silla bekannt und zählt zu den modernsten Fußballarenen Mexikos. Bei der WM fanden hier drei Gruppenspiele statt. Das Achtelfinale zwischen der Elftal und dem Afrika-Meister ist das letzte WM-Spiel in Monterrey.