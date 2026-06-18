Fußball
WM 2026 - DFB-Team: Manuel Neuer traut der Mannschaft "den großen Wurf" zu
Aktualisiert:von SID
Auf Joyn ansehen
WM 2026: Manuel Neuer versucht seine "Aura" zu erklären
Videoclip • 01:01 Min
Der Torwart spricht über seine Zukunft und kündigt "im Prinzip" seinen Abschied nach der WM an.
Manuel Neuer ließ dem 1000-Tage-Bundestrainer großzügig den Vortritt. Und so hielt plötzlich Jubilar Julian Nagelsmann höchstpersönlich im Training ein paar Bälle, ehe die eigentliche Nummer 1 wieder ihren neuen, alten Stammplatz einnahm.
Auch im zweiten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstag (22 Uhr im Livestream auf Joyn und im Liveticker) wird Neuer im Tor stehen - und mal wieder einen Rekord aufstellen.
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel
Mit dann 21 Einsätzen löst der 40-Jährige bei seiner fünften Weltmeisterschaft den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorhüter ab. Ältester deutscher Nationalspieler ist Neuer bereits seit seinem 125. Einsatz gegen Curacao (7:1) zum Turnierstart, auch war kein DFB-Kicker bei einer WM je älter als er. Aber alt?
Gut, mit 42 will er dann wirklich nicht mehr zum nächsten Turnier, der EM 2028. Diese WM, meinte Neuer, werde sein "letztes" sein. Das stehe für ihn "im Prinzip" fest. "Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen." Aber diese WM wollte er ja eigentlich auch nicht spielen - jetzt empfindet er sie als "ein absolutes Geschenk".
Die nächsten Livestream aus Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream
170 MinBald verfügbar
Heute, 23:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream
170 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 19.06. 11:30 • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Viertelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Freitag, 19.06. 11:30 • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Viertelfinale im Livestream
240 Min
Manuel Neuer: Der Kontakt zu Nagelsmann riss nie ab
Wie sein Comeback zustande kam? Er sei "aus gutem Grund zurückgetreten" nach der "tollen" Heim-EM 2024, sagte er, es sei angesichts der Belastung "die richtige Entscheidung" gewesen. Aber der Kontakt zu Nagelsmann sei nie abgerissen - und schließlich habe der Bundestrainer gefragt, ob er sich das XXL-Turnier zutraue.
Nach dem teils berauschenden Start wartet am Samstag (22 Uhr im Livestream auf Joyn und im Liveticker) in Toronto "eine sehr starke Mannschaft auf uns", sagte Neuer, "wir wissen, was uns erwartet - aber die Elfenbeinküste weiß auch, was sie erwartet".
Unter anderem der "ewige" Manu mit seiner berühmten "Aura". Was es damit auf sich hat? "Müssen Sie sagen, ich bin ja gerade in den Raum gekommen...", scherzte er im Uni-Hörsaal von Winston-Salem. Im Grunde sei es aber so: Er gebe den Vorderleuten "ein vertrauensvolles Gefühl, da ist noch jemand, auf den ich mich verlassen kann".
Mehr Fußball-Videos auf Joyn:
ran Fußball
DFB-Team: Wildes Fotoshooting von 2010 sorgt für Neuer-Lacher
Videoclip • 01:13 Min
Auf Joyn ansehen
WM 2026: Manuel Neuer versucht seine "Aura" zu erklären
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars
Videoclip • 01:58 Min
Neuer glaubt an den "großen Wurf"
Auch noch mit 40. "Wichtig ist der Schlaf, die Ernährung, wie man sich so verhält", erklärte Neuer, wie er sich fit hält, er wisse da "immer, was zu tun ist". Und die rechtzeitig genesene "Wade der Nation" ist bei Teamarzt Jochen Hahne, der Neuer auch bei den Bayern betreut, in besten Händen.
Reicht es für den großen Wurf? "Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen", sagte Neuer, die DFB-Auswahl verfüge über eine "gesunde Mischung von frechen jungen Spielern, die sehr agil sind, und erfahrenen, die schon viel erlebt haben."
Wie der "ewige" Manuel Neuer.
Weitere Fußball-News:
WM
"Ein Zocker": Rooney schwärmt von Tuchel
Tennis
Zverev nach Sieg gegen Hanfmann: "Noch klappt nicht alles"
WM
Neuer spricht über Zukunft: Im Prinzip das letzte Turnier
WM
WM 2026 heute live im Free-TV, Livestream & Ticker - Spielplan: Welcher Sender zeigt welche Partien?
WM
Remis gegen Südafrika: Schicks Tschechen droht das Aus
WM
Elfenbeinküste atmet auf: Stammspieler darf nun doch nach Kanada einreisen