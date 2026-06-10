Rudi Völler will für 1860 München spenden - zieht Julian Nagelsmann nach?

Das DFB-Team setzt seine Vorbereitung auf den WM-Auftakt am Wochenende fort.

Erst lächeln für das offizielle Mannschaftsfoto, dann schuften für den Start gegen Curacao - die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre WM-Vorbereitung in Winston-Salem plangemäß fortgesetzt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte im W Dennie Spry Soccer Stadium am Mittwochvormittag (Ortszeit) alle 26 WM-Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig.

Beim Foto für die EM 2024 war Kai Havertz von Florian Wirtz verdeckt, diesmal bemühten sich alle 27, auch wirklich auf dem Bild zu erscheinen. Es gelang. Allerdings hatten Nick Woltemade und David Raum im entscheidenden Moment die Augen geschlossen.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Sonntag (ab 18:00 Uhr im Livestream auf Joyn) in Houston gegen Curacao ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni und Ecuador (25. Juni).

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