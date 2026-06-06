Weltmeisterschaft
WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und im Joyn-Livestream - alle Infos im Überblick
Aktualisiert:von ran
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Manuel Neuer doch zur WM?
Videoclip • 01:08 Min • Ab 12
Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko, den USA und Kanada.
Das gab es noch nie! Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) bekommt eine historische Eröffnung. Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern - und zwar in Gastgeberländern Mexiko, Kanada und USA.
Die Hauptfeier wird vor 83.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt am 11. Juni steigen, 90 Minuten bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt.
Am 12. Juni wird es in Toronto und in Los Angeles weitere Shows geben, damit alle drei Gastgeber repräsentiert werden.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
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Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
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Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
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Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
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Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
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Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball
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Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
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Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
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Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball
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Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
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WM 2026: Die wichtigsten Daten zur Eröffnungsfeier in Mexiko
Datum: Donnerstag, 11. Juni 2026
Austragungsort: Estadio Azteca (Mexiko-Stadt, Mexiko)
Beginn der Eröffnungsfeier: 19:30 Uhr deutscher Zeit (MESZ)
WM 2026: Wer zeigt die Eröffnungsfeier im Free-TV?
Die Eröffnungsfeier zur Fußball-WM 2026 wird vom ZDF live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 17:45 Uhr mit den Vorberichten.
Um 19:30 Uhr ist das ZDF live dabei, wenn die Eröffnungsfeier startet, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika steigt.
WM 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream zur Eröffnungsfeier?
Ja. Die Eröffnungsfeier wird live in der ZDF-Mediathek und unter sportstudio.de gezeigt. Selbstverständlich ist der ZDF-Stream auch kostenlos auf Joyn abrufbar.
MagentaTV wird die Eröffnungsfeier ebenfalls live und in voller Länge zeigen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
WM 2026: Werden die Shows in den USA und Kanada ebenfalls live gezeigt?
Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen. MagentaTV ist hingegen live mit dabei.
Die Feier in Toronto am 12. Juni beginnt um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina (ab 21 Uhr). In Los Angeles ist es erst um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) so weit. Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay.
WM 2026: Die Informationen zur TV-Übertragung im Überblick
11. Juni, 19:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt live und kostenlos im ZDF und im Joyn-Stream
12. Juni, 19:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Toronto live und kostenpflichtig auf MagentaTV
13. Juni, 1:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Los Angeles live und kostenpflichtig auf MagentaTV
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
WM 2026: Welche Künstler treten bei den Eröffnungsfeiern auf
Mexiko: Bei der Eröffnunsfeier in Mexiko werden mexikanische Legenden und internationalen Stars auf der Bühne stehen. Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop. Im Rahmen der Show soll die Kultur und die Tradition des Landes näher gebracht werden.
Maná
Alejandro Fernández
Belinda
Los Ángeles Azules
Lila Downs
J Balvin
Danny Ocean Tyla
USA: Bei der Show im SoFi Stadium stehen Hip Hop und Pop-Musik im Fokus. Die Verantwortlichen planen eine "High-Energy-Show" mit globalen Stars, wie es bei US-Sportevents üblich ist.
Katy Perry
Future
Anitta
LISA
Rema
Tyla
Kanada: Die Kanadier setzen auf eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts. Musikalisch ist die Show breit aufgestellt und bietet Pop, Indie, R&B und Weltmusik. Die multikulturelle Vielfalt soll im Vordergrund stehen.
Alanis Morissette
Michael Bublé
Alessia Cara
Jessie Reyez
Elyanna
Vegedream
William Prince
Nora Fatehi
Sanjoy
WM 2026: Unter welchem Motto stehen die Eröffnungs-Feierlichkeiten?
Zwar gibt es kein offizielles Motto, jedoch soll der Leitgedanke "Three nations, one celebration" (Drei Länder, eine gemeinsame Feier) lauten.
Mexiko, USA und Kanada als gemeinsame Gastgeber präsentiert werden. Der Fokus liegt auf kulturelle Vielfalt, den Zusammenhalt in Nordamerika und den globalem Charakter der WM
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