Fußball
WM 2026 - Felix Zwayer: Das ist der nächste Einsatz für den DFB-Schiedsrichter
Aktualisiert:von SID
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Fans feiern Kap Verde bei der Fußball-WM
Videoclip • 01:43 Min • Ab 12
Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer ist bei der WM 2026 im Achtelfinal-Duell zwischen Spanien und Portugal im Einsatz.
Im WM-Achtelfinale kommt Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wieder zum Einsatz.
WM 2026: Das Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien am 6. Juli ab 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
Für das Nachbarduell des Europameisters Spanien gegen Portugal mit Altstar Cristiano Ronaldo am Montag in Dallas ist der 45-Jährige vom Weltverband FIFA als Vierter Offizieller eingeteilt worden.
Zweimal stand Zwayer bisher als Chef auf dem Platz: beim 2:0 des Co-Gastgebers USA gegen Australien, als er in der Nachspielzeit an der Wade behandelt werden musste, und beim 3:1 der DR Kongo gegen Usbekistan jeweils in der Vorrunde.
Geleitet wird das Achtelfinalspiel vom Engländer Anthony Taylor und dessen Landsleuten Gary Beswick und Adam Nunn als Assistenten.
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