Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Angeblicher Anruf von Donald Trump

WM 2026 - Fall Balogun: Ex-FIFA-Präsident Blatter sieht Integrität des Fußballs in Gefahr

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: "Stellt alles infrage!" Klopp schießt im Balogun-Skandal gegen FIFA

Videoclip • 03:54 Min

Die Aufhebung der Sperre für USA-Stürmer Folarin Balogun sorgt weiter für Wirbel. Sogar Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter übt Kritik.

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter (90) sieht nach der Entscheidung des Weltverbands im "Fall Balogun" die Integrität des Fußballs in Gefahr.

"Rote Karten werden im Fußball nicht durch politische Interventionen aufgehoben – sondern nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen", sagte Blatter auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID): "Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und danach ein Spieler vor einem WM-Achtelfinale begnadigt wird, stellt sich eine einfache Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden."

WM 2026: Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 3. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    300 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 3. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    300 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball

    WM 2026 live: USA - Belgien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball

    WM 2026 live: USA - Belgien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: FIFA hebt Balogun-Sperre auf

Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für US-Stürmer Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt.

Balogun ist damit im Achtelfinale der USA gegen Belgien (02.00 Uhr MESZ, ARD und im Joyn-Stream) spielberechtigt. Laut der Nachrichtenagentur "AFP" und der "New York Times" rief US-Präsident Donald Trump persönlich bei FIFA-Chef Gianni Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.

Mehr zur WM 2026

WM

Brisante FIFA-Begründung: Darum wurde Balogun nicht gesperrt

Die Entscheidung der FIFA sorgt für Unverständnis.