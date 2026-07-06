WM 2026 - Fall Balogun: Ex-FIFA-Präsident Blatter sieht Integrität des Fußballs in Gefahr

Die Aufhebung der Sperre für USA-Stürmer Folarin Balogun sorgt weiter für Wirbel. Sogar Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter übt Kritik.

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter (90) sieht nach der Entscheidung des Weltverbands im "Fall Balogun" die Integrität des Fußballs in Gefahr.

"Rote Karten werden im Fußball nicht durch politische Interventionen aufgehoben – sondern nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen", sagte Blatter auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID): "Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und danach ein Spieler vor einem WM-Achtelfinale begnadigt wird, stellt sich eine einfache Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden."