US-Präsident Donald Trump zeigt sich begeistert von der WM 2026. Zudem hat er bereits eine weitere Weltmeisterschaft in den USA ins Auge gefasst.

Donald Trump will sich nach dem Ende der XXL-WM 2026 "sofort" für die Austragung einer weiteren Endrunde in den USA bewerben. Er habe eine "tolle Idee" für FIFA-Chef Gianni Infantino, sagte der US-Präsident am Rande des WM-Finals im Gespräch mit "Fox Sports": "Ich sagte: Du musst zwei Länder auswählen. Kündige uns also beim nächsten Mal wieder an und danach ein weiteres Land. Das wird die Wut und den Schock etwas lindern."

Angesichts der Zahlen rund um die WM in den USA, Mexiko und Kanada werde er "sofort" eine weitere Ausrichtung beantragen. "Wir müssen das noch einmal machen, und zwar solange ich noch da bin. Hast du das gehört, Gianni?", sagte Trump bei seinem ersten Besuch eines WM-Spiels am Sonntag: "Wir müssen hören, was Gianni dazu sagt."

Die nächste WM findet 2030 in Spanien, Portugal und Marokko statt. Die ersten drei Spiele werden in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen, um das 100-jährige Jubiläum des Turniers zu feiern. Derzeit diskutiert die FIFA dazu eine Aufstockung von 48 auf 64 Teams. Vier Jahre später ist Saudi-Arabien Gastgeber, die Turniere ab 2038 sind noch nicht vergeben.