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WM 2026: EA Sports FC prognostiziert Weltmeister - und könnte erneut richtig liegen
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:09 Min
Nachdem das Videospiel "EA Sports FC" vier Mal in Folge den richtigen Weltmeister vorhersagte, könnte nun auch die Prognose für die WM 2026 wahr werden
Wer bereits vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 wissen wollte, wer das Turnier gewinnt, konnte sich das mit dem Videospiel "EA Sports FC 26" (ehemals FIFA) offenbar berechnen lassen.
Klingt verrückt, hat bei den letzten vier Weltmeisterschaften allerdings funktioniert.
Mit den Turnierprognosen lag der Publisher EA Sports in der Vergangenheit nämlich viermal in Folge richtig.
So sagte die KI den Weltmeistertitel Spaniens bei der WM 2010 ebenso korrekt voraus wie den Triumph Deutschlands 2014, Frankreichs Titelgewinn 2018 und den Erfolg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022.
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WM 2026: EA Sports tippt auf Spanien
Dementsprechend gespannt wurde die neue Simulation vor Turnierstart erwartet. Laut "EA Sports FC 26" gewinnt Spanien das Turnier. Und nach die Iberer im Halbfinale gegen Frankreich mit 2:0 gewannen, könnte die Firma mit die Prognose tatsächlich erneut "ins Schwarze treffen".
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Mit dieser Prognose stand EA Sports FC aber nicht alleine da. Der Opta-Datencomputer hatte das Turnier 10.000 Mal durchgerechnet. Spanien wurde am häufigsten als Turniersieger ausgespuckt - nämlich in 16,3 Prozent aller Berechnungen.
Dahinter folgten Frankreich mit 12,6 Prozent, England mit 11,12 Prozent und Titelverteidiger Argentinien mit 10,3 Prozent. Deutschland landete mit 5,8 Prozent auf Rang 7.
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