ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Das Halbfinale zwischen England und Argentinien ist nicht nur sportlich brisant, sondern auch politisch. Im Mittelpunkt steht der Falklandkrieg.

Im zweiten Halbfinale der WM 2026 treffen am Mittwochabend (21 Uhr im Livestream auf Joyn) Argentinien und Frankreich aufeinander. Neben dem sportlichen Aspekt steht dabei auch der Falklandkrieg von 1982 im Mittelpunkt, bei dem sich die beiden Nationen 70 Tage lang bekämpften. Während die argentinische Mannschaft den Fokus auf das Sportliche legen will, fand die ultrarechte Vizepräsidentin Victoria Villarruel auf "X" deutliche Worte. "Wir spielen gegen die Piraten-Usurpatoren. Das ist kein Spiel wie jedes andere", schrieb sie und spielt damit auf den historischen Konflikt zwischen den beiden Ländern an. Verhandlungen zu Jürgen Klopp als Bundestrainer "auf der Zielgeraden" "Ich werde nicht politisch korrekt sein oder mich zurückhalten. Gegen die Engländer geht es um mehr", schrieb sie weiter. Die Falklandinseln sind seit 1833 britisches Überseegebiet und das Königreich weigert sich, über diesen Anspruch zu verhandeln.

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Falklandkrieg? Argentinien will Fokus auf Sportliches richten Laut Villarruel, deren Vater selbst im Krieg damals gekämpft hatte, gehe es daher im Halbfinale darum, "den Eindringlingen die Stirn zu bieten“. Ihr Land werden deshalb "bis zum letzten Atemzug fordern, was uns gehört", führte sie aus. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni sieht das jedoch deutlich anders. "Wir denken an Argentinier, an Menschen, die wir im Krieg verloren haben. Aber das müssen wir von dem Spiel trennen", forderte er vor der Partie in Atlanta. Seiner Meinung nach habe der Konflikt, der mittlerweile 44 Jahre her ist, nichts mit der Mannschaft zu tun. "Es wäre falsch, das mit dem Spiel zu vermischen", erklärte er.

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Argentinien: Dunkelblaues Trikot als gutes Omen? Bereits 1986, beim legendären Sieg im Viertelfinale, als Diego Maradona die "Hand Gottes" beim 2:1 zu Hilfe nahm, war der Falklandkrieg ein Thema. Anschließend hatte Maradona davon gesprochen, dass der Erfolg auch Rache für die Opfer des Krieges sei. Bei dem Krieg waren damals rund 1.000 Soldaten umgekommen. Ein interessantes Detail ist auch die Trikotfarbe. 1986 lief Argentinien gegen England im dunkelblauen Auswärtstrikot auf, genau wie beim Sieg im WM-Achtelfinale 1998. Da Argentinien auch am Mittwochabend als Heimteam geführt wird, werden sie erneut in Dunkelblau auflaufen.

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