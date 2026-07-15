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WM 2026 heute live: Diese Kommentatoren & Moderatoren sind für MagentaTV und die ARD im Einsatz
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:01 Min
Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.
WM 2026 heute live: Kommentatoren und Moderatoren für das zweite Halbfinale
England vs. Argentinien am 15. Juli
21:00 Uhr - live in der ARD, im ARD-Stream, auf Joyn und auf MagentaTV
ARD-Moderation: Esther Sedlaczek
ARD-Kommentator: Tom Bartels
ARD-Experte: Bastian Schweinsteiger
MagentaTV-Moderation: tbd
MagentaTV-Kommentator: Wolff Fuss
MagentaTV-Experten: tbd
WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei
Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.
Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.
Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.
ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 20:30 Uhr • Fussball
WM-Halbfinale: England - Argentinien live
240 MinBald verfügbar
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Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball
Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko
150 MinBald verfügbar
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Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
90 MinBald verfügbar
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Das aktuelle Sportstudio im Livestream
90 Min
Weltmeisterschaft 2026: Welche Moderatoren sind mit dabei?
ARD:
Esther Sedlaczek (Stadion)
Lea Wagner (Studio)
Malte Völz (Studio)
ZDF:
Katrin Müller-Hohenstein (Studio)
Jochen Breyer (Studio)
Amelie Stiefvatter (Vorort/Moderation nachts)
Alexander Ruda (Vorort/Moderation nachts)
Lili Engels (DFB-Quartier)
Johannes B. Kerner (Stadion/Studio New York)
Laura Wontorra (Studio New York)
Anna Kraft (Studio Ismaning)
Jan Henkel (Moderation Taktik-Team)
Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz?
ARD:
Christina Graf
Philipp Sohmer
Florian Naß
Bernd Schmelzer
ZDF
Martin Schneider
Gari Paubandt
MagentaTV
Wolff-Christoph Fuß
Christian Straßburger
Jonas Friedrich
Jan Platte
Marco Hagemann
Markus Höhner
Benni Zander
Alexander Klich
Robby Hunke
Cornelius Küpper
Julian Engelhard
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei?
Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind.
Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen.
MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen.
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