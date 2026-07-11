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WM 2026: England/Norwegen vs. Argentinien/Schweiz live - Halbfinale im Livestream, TV und Ticker

Veröffentlicht:

von ran.de

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WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus

Videoclip • 05:56 Min

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Argentinien auf die Schweiz und Norwegen auf England. Wer überträgt das Halbfinale danach? ran liefert alle wichtigen Informationen.

Erling Haaland oder Harry Kane gegen Lionel Messi oder Granit Xhaka! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen vier der prägendsten Figuren des Turniers aufeinander. Ins Halbfinale können es nur zwei schaffen.

Argentinien überzeugte zuletzt im Achtelfinale und konnte einen 0:2-Rückstand gegen Ägypten aufholen. Auch das Schweizer Nationalteam konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Gegen Kolumbien setzte sich die "Nati" nach 120 torlosen Minuten schließlich im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

Durch einen Doppelpack von Haaland behauptete sich Norwegen mit 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien. Im Viertelfinale gegen England kommt es damit zum Stürmerduell der Giganten. Kane steuerte beim 3:2-Achtelfinalsieg gegen Mexiko ein Tor und eine Vorlage bei und zog damit das Viertelfinalticket.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

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WM-Halbfinale 2026: Wer trifft wann aufeinander?

Mit Frankreich gegen Spanien steht das erste Halbfinale bereits fest. Im zweiten Halbfinale treffen England oder Norwegen auf Argentinien oder die Schweiz.

Frankreich vs. Spanien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Dienstag, 14. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • AT&T Stadium, Dallas (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Halbfinale

Frankreich - Spanien live im TV und Stream sehen

Die Halbfinal-Begegnungen der WM-Favoriten wird live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD wird das Spiel übertragen. Damit können sich die Fußballfans darauf verlassen, das Spiel kostenfrei und in voller Länge bei der ARD oder im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn zu verfolgen.

Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich vs. Spanien gibt es wie gewohnt auf ran.de.

England/Norwegen vs. Argentinien/Schweiz live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Mittwoch, 15. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Halbfinale

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England/Norwegen vs. Argentinien/Schweiz live im TV und Stream sehen

Wer sichert sich die beiden letzten Halbfinaltickets? Das zweite Duell in der Runde der letzten Vier wird vom ZDF übertragen. Im ZDF oder im kostenlosen Stream auf Joyn können Fußballfans verfolgen, welche der Mannschaften im Halbfinale aufeinandertreffen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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