WM 2026: England/Norwegen vs. Argentinien/Schweiz live - Halbfinale im Livestream, TV und Ticker

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Argentinien auf die Schweiz und Norwegen auf England. Wer überträgt das Halbfinale danach? ran liefert alle wichtigen Informationen.

Erling Haaland oder Harry Kane gegen Lionel Messi oder Granit Xhaka! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen vier der prägendsten Figuren des Turniers aufeinander. Ins Halbfinale können es nur zwei schaffen.

Argentinien überzeugte zuletzt im Achtelfinale und konnte einen 0:2-Rückstand gegen Ägypten aufholen. Auch das Schweizer Nationalteam konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Gegen Kolumbien setzte sich die "Nati" nach 120 torlosen Minuten schließlich im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

Durch einen Doppelpack von Haaland behauptete sich Norwegen mit 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien. Im Viertelfinale gegen England kommt es damit zum Stürmerduell der Giganten. Kane steuerte beim 3:2-Achtelfinalsieg gegen Mexiko ein Tor und eine Vorlage bei und zog damit das Viertelfinalticket.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz zusammengefasst.