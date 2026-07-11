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WM 2026: Norwegen vs. England heute live - Wer überträgt im TV, Livestream und Liveticker?

Aktualisiert:

von ran.de

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WM 2026: Gemeinsam ins Viertelfinale! Haalands Norweger feiern mit Fans

Videoclip • 50 Sek

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Norwegen auf England. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Erling Haaland vs. Harry Kane! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der besten Stürmer der Welt aufeinander.

Ersterer überzeugte zuletzt im Achtelfinale, als er seine Norweger mit einem Doppelpack gegen Brasilien (2:1) quasi im Alleingang in die nächste Runde schoss.

Auch Harry Kane konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Mit seinem Treffer zum 3:1 beim 3:2-Sieg gegen Mexiko holte der Bayern-Star in der ewigen Torschützenliste sogar DFB-Legende Gerd Müller ein.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

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Norwegen vs. England heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Samstag, 11. Juli 2026, 23:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Hard Rock Stadium, Miami (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale

Norwegen - England heute live im TV und Stream sehen

Wer auf eine Übertragung von Norwegen gegen England im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht: Das Viertelfinal-Kracherduell läuft weder in der ARD noch im ZDF. Stattdessen ist die Partie eines von zwei Viertelfinalspielen, die ausschließlich im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen sind. Ohne ein kostenpflichtiges Abonnement der Telekom-Plattform können Fans das K.-o.-Spiel am Samstag nicht live verfolgen.

WM 2026: Norwegen vs. England heute im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Norwegen vs. England gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Auch interessant: WM 2026: Rune Bratseth über das Phänomen Erling Haaland

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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