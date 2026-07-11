WM 2026: Norwegen vs. England heute live - Wer überträgt im TV, Livestream und Liveticker?

WM 2026: Gemeinsam ins Viertelfinale! Haalands Norweger feiern mit Fans

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Norwegen auf England. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Erling Haaland vs. Harry Kane! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der besten Stürmer der Welt aufeinander.

Ersterer überzeugte zuletzt im Achtelfinale, als er seine Norweger mit einem Doppelpack gegen Brasilien (2:1) quasi im Alleingang in die nächste Runde schoss.

Auch Harry Kane konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Mit seinem Treffer zum 3:1 beim 3:2-Sieg gegen Mexiko holte der Bayern-Star in der ewigen Torschützenliste sogar DFB-Legende Gerd Müller ein.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.