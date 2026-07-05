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WM 2026: England-Stars sprechen vor Mexiko-Duell über Viagra-Gerüchte
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:21 Min
Nehmen Englands Fußballstars vor dem Duell mit Mexiko Viagra, um besser mit der Höhenluft zurechtzukommen? Während Jordan Henderson Witze macht, wird Trainer Thomas Tuchel deutlich.
Bei der Ankunft am Teamhotel in Mexiko-Stadt wurden Thomas Tuchel und die englische Fußball-Nationalmannschaft mit Buhrufen und "Mexiko!"-Sprechchören empfangen, an weitere nächtliche Störfeuer der Heimfans vor dem WM-Achtelfinale im Aztekenstadion (Montag, 2 Uhr im Liveticker) glaubte der deutsche Teammanager allerdings nicht.
"Ich gehe davon aus, dass wir gut schlafen werden. Die FIFA hat sich um die Situation gekümmert, und rund um das Hotel gibt es entsprechende Sicherheitsmaßnahmen", sagte Tuchel am Samstagabend: "Da wir erst um 18 Uhr spielen, hätten wir am späten Vormittag auch noch Zeit, um etwas Schlaf nachzuholen, falls nötig. Ich möchte aber nicht über Probleme sprechen, die gar nicht existieren."
Generell habe er die Stimmung beim Co-Gastgeber als "sehr respektvoll" empfunden: "Die Menschen waren emotional, aber gleichzeitig unserer Mannschaft gegenüber sehr freundlich." Es sei "sogar noch schöner, als ich erwartet hatte", so Tuchel: "Wir sind an einem ikonischen Ort, in einem ikonischen Stadion. Es wird ein riesiges K.o.-Spiel gegen Mexiko im Azteca – das ist eine besondere Bühne. Wir spüren das."
Bemerkbar hatte sich nach der Ankunft auch die ungewohnte Höhenlage auf über 2000 Metern gemacht. "Ich selbst hatte leichte Kopfschmerzen und habe tagsüber im Hotel nicht so gut geschlafen wie sonst", sagte Tuchel: "Aber das ist nichts, womit man nicht umgehen könnte. Ich denke, die Spieler haben die Höhe vor allem in den ersten Minuten des Trainings gespürt. Je länger die Einheit dauerte, desto besser kamen sie damit zurecht. Es ist einfach, wie es ist."
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Tuchel über Viagra: "Das ist nicht wahr"
Routinier Jordan Henderson meinte scherzhaft: "Das Viagra hat geholfen." Ein mexikanischer Journalist hatte Tuchel zuvor gefragt, ob es stimme, dass England Viagra einsetze, um die Auswirkungen der Höhenlage in Mexiko-Stadt zu mildern. Tuchel verneinte dies. "Das ist nicht wahr", sagte er.
Auch beim Warmmachen am Spieltag werde man allerdings noch einmal merken, dass sich der Ball anders verhalte und man schneller außer Atem gerate, so Tuchel.
"Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Mexiko seine Heimspiele meist sehr aggressiv und mit hohem Tempo beginnt. Die ersten 15 bis 20 Minuten werden vermutlich die schwierigsten für uns", sagte Tuchel: "Wenn wir diese Phase überstehen, sind wir in einer guten Ausgangsposition."
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