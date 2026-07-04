WM 2026 - Lothar Matthäus rechnet mit Julian Nagelsmann ab: "Undenkbar für Führungskraft"

ran Fußball WM 2026: Schweinsteiger fast sicher! "Zukünftiger Nationaltrainer" Videoclip • 01:36 Min Link kopieren Teilen

In einer Kolumne kritisiert Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den zurückgetretenen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Insbesondere an dessen Whatsapp-Kommunikation mit den Spielern lässt Matthäus kein gutes Haar.

Lothar Matthäus‘ Einschätzung der Ära Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist eindeutig. "Das gesamte Projekt 'Bundestrainer Julian Nagelsmann' ist krachend gescheitert", schrieb Matthäus in einer "Bild"-Kolumne. Für ihn hatte die deutsche Mannschaft bei der WM "keine Führung auf dem Platz, keine spielerische Qualität, kein gutes Abwehrverhalten, kein Miteinander." Stattdessen sei das Team ein "reiner Hühnerhaufen" gewesen, was an Nagelsmanns "zu vielen Fehlern" gelegen habe. Nagelsmanns Kommunikation mit seinen Spielern stieß Matthäus besonders übel auf: "Lieber Nachrichten per WhatsApp als persönliche Gespräche? Eigentlich undenkbar für eine Führungskraft."

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