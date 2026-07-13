Die Falklandinseln. Immer wenn Argentinien auf England trifft, schwingt ihre Geschichte mit. Und natürlich war da auch die "Hand Gottes".

Diego Maradona gab es zu. Nein, nicht das berühmteste Handspiel der Fußballgeschichte, das er ebenso legendär als Eingriff der "Hand Gottes" abtat. Sondern die Rachegelüste, die ihn vor 40 Jahren gleich zu zwei Toren für die Ewigkeit trieben. England, so schrieb Argentiniens Superstar einst in seiner Autobiografie, sollte bezahlen für all die Toten auf den Falklandinseln.

"Es war, als hätten wir ein ganzes Land besiegt, nicht nur eine Fußballmannschaft", erzählte der vor sechs Jahren verstorbene Maradona in dem 2000 erschienenen Buch. Für immer wird der 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale 1986 gegen die Engländer eng mit dem blutigen Konflikt auf den "Malvinas" verbunden sein, wie die Argentinier die Inselgruppe 400 Kilometer östlich vom Festland im Südatlantik nennen.

"Obwohl wir vor dem Spiel gesagt hatten, dass Fußball nichts mit dem Krieg um die Malvinas zu tun habe, wussten wir, dass sie dort viele argentinische Jungen getötet hatten - wie kleine Vögel. Und das war eine Vergeltung", so Maradona. 1982 hatte die argentinische Militärjunta die Falklandinseln besetzt, die seit 1833 von den Briten verwaltet wurden. Nur 74 Tage dauerte der Krieg, dann waren die Besatzer geschlagen und über 900 Menschen tot – mehr als doppelt so viele Argentinier wie Briten.

Vier Jahre später, am 22. Juni 1986, begegneten sich die Länder - beziehungsweise ihre fußballerischen Vertretungen - vor 114.580 Zuschauern auf dem Rasen des Aztekenstadions von Mexiko-Stadt erneut. Und weil Argentinien am Mittwoch (21.00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) im WM-Halbfinale in Atlanta auf England trifft, sind die Bilder von damals mit einem Mal alle wieder da.