Vier Mannschaften sind bei der WM 2026 noch im Rennen. Aus der Bundesliga ist ein Sextett weiterhin vertreten, ganz vorn aber liegt die Premier League.

Die Bundesliga nimmt bei der Fußball-WM im Vergleich zu den anderen Topligen nur noch eine Nebenrolle ein. Ganze sechs Spieler der vier Halbfinalisten stehen in Deutschland unter Vertrag. Im Vergleich zur englischen Premier League (41), La Liga aus Spanien (28) und der französischen Ligue 1 (13) bedeutet das gleichauf mit der italienischen Serie A Platz vier.

Immerhin: Mindestens einen Weltmeister wird die Bundesliga am Ende stellen, schließlich verteilt sich das Sextett auf alle vier Halbfinalisten. Bei England stehen in Harry Kane (Bayern München) und Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) ebenso wie bei Frankreich (Michael Olise und Dayot Upamecano/beide München) gleich zwei Deutschland-Legionäre im Kader.

Auch die übrigen zwei Akteure spielen entweder bei Bayern oder Bayer: Spanien hat Alejandro Grimaldo (Leverkusen, seit dem 1. Juli Atlético Madrid) im Kader, Argentinien Exequiel Palacios (Leverkusen).