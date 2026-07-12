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WM 2026: England vs. Argentinien live - Halbfinale im Livestream, TV und Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

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WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus

Videoclip • 05:56 Min

Im Halbfinale der WM 2026 trifft Argentinien auf England. Wer überträgt das Halbfinale? ran liefert alle wichtigen Informationen.

Harry Kane gegen Lionel Messi! Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der prägendsten Figuren des Turniers aufeinander.

Argentinien überzeugte zuletzt im Achtelfinale und konnte einen 0:2-Rückstand gegen Ägypten aufholen. Im Viertelfinale kämpften sich Messi und Co. gegen die Schweiz über die Verlängerung in die Runde der letzten Vier.

Im Halbfinale wartet jetzt England. Die "Three Lions" gewannen im Achtelfinale mit 3:2-Achtelfinalsieg gegen Mexiko, im Viertelfinale gewann Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft mit 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen.

ran hat alle Informationen zum Halbfinale zwischen Argentinien und England zusammengefasst.

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WM-Halbfinale 2026: Wer trifft wann aufeinander?

Mit Frankreich gegen Spanien steht das erste Halbfinale bereits fest. Im zweiten Halbfinale treffen England und Argentinien aufeinander.

England vs. Argentinien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Mittwoch, 15. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Halbfinale

England vs. Argentinien live im TV und Stream sehen

Das zweite Duell in der Runde der letzten Vier wird vom ZDF übertragen. Im ZDF oder im kostenlosen Stream auf Joyn können Fußballfans verfolgen, welche der Mannschaften im Finale aufeinandertreffen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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