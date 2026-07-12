Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin ärgert sich nach dem Ausscheiden gegen Argentinien im WM-Viertelfinale über die Schiedsrichter-Entscheidung, Breel Embolo wegen einer Schwalbe vom Platz zu stellen.

Nach dem bitteren Aus im WM-Viertelfinale verstand Murat Yakin die Fußballwelt nicht mehr. "Das ist eine Regel, die für mich mit Fußball nichts zu tun hat. Dass sie eingeführt wurde, ist absolut unnötig", ereiferte sich der Schweizer Nationaltrainer nach dem 1:3 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi: "Wir sind für einen Fehler des Schiedsrichters bestraft worden."

Es ging um die spielentscheidende Szene in der 72. Minute: Breel Embolo war beim Stand von 1:1 nach VAR-Intervention wegen einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. "Wir hatten das Momentum auf unserer Seite, wir waren dominant, spielbestimmend", meinte Yakin.

Grundlage für die Entscheidung war die neue Regelung zur "Spielerverwechslung": Demnach darf der Videoassistent eingreifen, wenn der falsche Spieler die Gelbe oder Rote Karte erhalten hat. Allerdings wurde erst zu WM-Beginn klargestellt, dass davon nicht nur Spieler derselben Mannschaft, sondern auch des Gegners betroffen sein können.