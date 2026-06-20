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WM 2026 - Ente Merlin wird Maskottchen von Mexiko: "Im früheren Leben Fußballer"
Aktualisiert:von SID
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WM-Star auf zwei Beinen: Ente Merlin verzaubert die Fans
Videoclip • 01:01 Min • Ab 12
Er ist gut zweieinhalb Kilogramm schwer, grauäugig und watschelt in seinem grünen Trikot durch die WM: Der mexikanische Peking-Enterich Merlín ist längst eine Art inoffizielles Maskottchen des XXL-Turniers und Nationalheiliger.
"Er ist ein kleines Symbol dessen, wie wir sind", sagte die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum, und das bekräftigte nun auch die Besitzerin der Ente.
"Merlin ist Mexikaner durch und durch", sagte Karla Yvette Gomez Lopez der Süddeutschen Zeitung. Das Co-Gastgeberland habe das Tier "adoptiert, weil Mexiko sich mit ihm identifiziert. Weil Merlín ein arbeitsamer Enterich ist."
Inwiefern? "Er steht jeden Tag früh auf, um mit uns arbeiten zu gehen, Wasser zu verkaufen." Die Familie verkauft in Mexiko-Stadt Erfrischungen in Flaschen, die Ente war das Geschenk einer Kundin für Sohn Cristian, nachdem die Vorgänger-Ente "Waffle" vergiftet worden war. "Es war ein Attentat. Ohne Frage. Es gibt halt Neider", sagte Gomez Lopez.
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WM 2026: Merlin als Symbol für mexikanischen Fußball-Geist
Aber jetzt ist da ja Merlin, die Ente mit "Fußballer-Venen", wie seine Besitzerin erzählte: "Ich bin überzeugt davon, dass Merlin in einem früheren Leben Fußballer war. Er spielt auch Fußball. Und: Er schießt Tore!" Und zwar mit dem Schnabel, mit dem er auch gerne auf Displays herumpickt. "Merlín ist nämlich auch ein Gamer."
Dass all die WM-Watschelei den Tierschutz auf den Plan rufen könnte, hat Gómez López auf dem Schirm: Sie ließ die Ente von einem Tierarzt durchchecken. "Er ist unser Baby."
Und wie kam er zu seinem Namen? "Es war augenscheinlich, dass er ein sehr, sehr besonderer Enterich war. Und da habe ich entschieden: Wir nennen ihn Merlín. Weil er Magie in unser Leben gebracht hat, ein großer Zauberer war und ist. Ich habe mich nicht geirrt, er macht bis heute Magie." Und verzaubert die WM.
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