WM 2026 - Ente Merlin wird Maskottchen von Mexiko: "Im früheren Leben Fußballer"

:newstime WM-Star auf zwei Beinen: Ente Merlin verzaubert die Fans Videoclip • 01:01 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Er ist gut zweieinhalb Kilogramm schwer, grauäugig und watschelt in seinem grünen Trikot durch die WM: Der mexikanische Peking-Enterich Merlín ist längst eine Art inoffizielles Maskottchen des XXL-Turniers und Nationalheiliger.

"Er ist ein kleines Symbol dessen, wie wir sind", sagte die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum, und das bekräftigte nun auch die Besitzerin der Ente. "Merlin ist Mexikaner durch und durch", sagte Karla Yvette Gomez Lopez der Süddeutschen Zeitung. Das Co-Gastgeberland habe das Tier "adoptiert, weil Mexiko sich mit ihm identifiziert. Weil Merlín ein arbeitsamer Enterich ist." Inwiefern? "Er steht jeden Tag früh auf, um mit uns arbeiten zu gehen, Wasser zu verkaufen." Die Familie verkauft in Mexiko-Stadt Erfrischungen in Flaschen, die Ente war das Geschenk einer Kundin für Sohn Cristian, nachdem die Vorgänger-Ente "Waffle" vergiftet worden war. "Es war ein Attentat. Ohne Frage. Es gibt halt Neider", sagte Gomez Lopez.

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