WM 2026: Hakan Calhanoglu trotz bitterem Aus "stolz auf meine Teamkollegen"

Die Türkei hat sich von der WM 2026 verabschiedet. Dennoch übte sich Kapitän Hakan Calhanoglu in "stolz" für seine Mitspieler, bat bei den Fans jedoch um Entschuldigung.

Die Enttäuschung stand Hakan Calhanoglu ins Gesicht geschrieben. "Wir sind alle traurig", sagte der Kapitän, nachdem die Türkei ihre großen WM-Träume vorzeitig begraben musste.

"Ich will mich einfach nur bei unseren Fans bedanken, die hierher gekommen sind, die uns zu Hause unterstützt haben. Gleichzeitig möchte ich mich bei ihnen entschuldigen."

Nach dem bitteren 0:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay in Santa Clara hat die Mannschaft um den früheren Bundesliga-Profi in der Gruppe D keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Dabei war die Türkei ambitioniert in ihre erste Endrunde seit 24 Jahren gestartet.

Doch nach der zweiten Niederlage steht bereits fest, dass die letzte Partie gegen den Hauptgastgeber USA am Freitag für die Auswahl von Trainer Vincenzo Montella sportlich bedeutungslos ist.