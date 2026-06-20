WM 2026: Türkische Presse wütet: "Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir!"

WM 2026: Türkei-Fans nach Aus frustriert: "Was für eine Schande"

Nach dem feststehenden Aus der türkischen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika reagiert die Presse des Landes schockiert. Die Kritik richtet sich gegen die schwache Offensive - und Torwart Ugurcan Cakir.

Die Türkei muss nach der nächsten Schmach ihre WM-Träume vorzeitig begraben. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella unterlag Paraguay nach einem Blitztor von Matias Galarza (2.) trotz Überzahl in einem teils wilden "Endspiel", in dem mehrmals die Emotionen hochkochten, mit 0:1 (0:1).

Die Presse des Landes schockiert. Die Kritik richtet sich gegen die schwache Offensive - und Torwart Ugurcan Cakir.

Hürriyet: "Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!"

Fanatik: "Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen - wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier."

Söszu: "Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem ersten Gruppenspiel sind wir raus."

Habertürk: "Das WM-Abenteuer der türkischen Nationalmannschaft bei ihrer erste Teilnahme seit 24 Jahren war nur von kurzer Dauer. Voller Hoffnung und Vorfreude waren wir gestartet. Und jetzt sind wir schon vor dem letzten Spiel raus."

Türkiye: "Ein Albtraum!"