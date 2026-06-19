WM 2026
WM 2026: FC Bayern holt wohl Marokko-Star - Nationaltrainer bezieht Stellung
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
:newstime
So wohnt das DFB-Team bei der WM
Videoclip • 01:24 Min • Ab 12
Marokko startet mit einem Unentschieden gegen Brasilien in die Weltmeisterschaft. Der vom FC Bayern umworbene Ismael Saibari sticht dabei heraus. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi bezieht Stellung zu dem möglichen Wechsel.
Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi würde den bevorstehenden Wechsel von Ismael Saibari zum deutschen Rekordmeister FC Bayern begrüßen.
"Ich freue mich sehr, wenn Vertreter Marokkos in großen Vereinen spielen können. Bayern München gehört selbstverständlich dazu", sagte Ouahbi vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schottland (Samstag, 0.00 Uhr MESZ).
Der 25 Jahre alte Offensivspieler vom niederländischen Meister PSV Eindhoven, der laut Medienberichten rund 55 Millionen Euro inklusive Boni kosten soll, hatte beim 1:1 der Marokkaner zum Auftakt gegen Brasilien getroffen. Am Dienstag soll bereits in den USA der Medizincheck stattgefunden haben.
Dass Saibari aufgrund des Transfers abgelenkt sein könnte, befürchtet Ouahbi nicht. "Er versteht, dass die Priorität im Moment auf Marokko liegt und wir sind sehr gelassen. Es wird ein großartiger Verein werden, und wir wollen, dass unsere Spieler in den besten Klubs vertreten sind", sagte der 49-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Foxborough.
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