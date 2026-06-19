Fußball
WM 2026: Thomas Müller und Mats Hummels adeln Manuel Neuer
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Neuer gibt Update! So geht es der "Wade der Nation"
Videoclip • 01:05 Min
Die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sind voll des Lobes für ihren früheren Mitspieler Manuel Neuer.
Wenn es um die Frage des GOAT geht, kommen bei Fußballfans schnell Diskussionen auf. Beim Torwart-GOAT herrscht dagegen aber weitestgehend Einigkeit - so auch bei Thomas Müller und Mats Hummels. "Für mich steht er (Manuel Neuer) in der Historie, bei allen, die ich gesehen habe, über allen anderen - auf der Welt", sagte Hummels bei MagentaTV.
Sein Experten-Kollege Müller nannte die viel diskutierte Rückkehr des 40-Jährigen in die DFB-Auswahl "eine ganz klare Nummer". Neuer sei "sehr wichtig" für die Nationalmannschaft, "weil er gezeigt hat, dass er immer noch auf seinem Level ist - und sein Level ist das Beste, was wir in Deutschland haben."
Kommende WM-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball
WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball
WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream
150 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream
140 MinBald verfügbar
Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream
140 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball
WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream
165 MinBald verfügbar
Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball
WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream
165 Min
- Bald verfügbar
Montag, 22.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream
225 MinBald verfügbar
Montag, 22.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream
225 Min
- Bald verfügbar
Montag, 22.06. 22:20 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream
180 MinBald verfügbar
Montag, 22.06. 22:20 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream
140 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream
140 Min
Müller schwärmt von Neuer: "Außerhalb des Strafraums brauchen wir gar nicht schießen"
Was Neuer einst bei den gemeinsamen Trainings gezeigt habe, sei "verrückt", ja "aberwitzig" gewesen, meinte Müller. "Du warst dir sicher, du machst ein Tor, aber der war nicht drin. Die besten Scharfschützen haben gesagt: Außerhalb des Strafraums brauchen wir gar nicht schießen." Hummels sekundierte: "Wenn du Vier-gegen-vier-Turniere gespielt hast - die Besetzung auf dem Platz war egal", gewonnen habe zu "90 Prozent" das Team mit Neuer.
Trotz des Garanten zwischen den Pfosten warnte Müller vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). "Es ist ein komplett anderes Spiel, ein komplett anderer Gegner. Ich wünsche mir einen Sieg, aber ich glaube, es wird ein Unentschieden. Im zweiten Spiel ist es oft zäh, vom Euphorie-Moment umzuswitchen."
Mehr entdecken
WM
WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und Anstoßzeiten - wann spielt Deutschland erneut?
WM
WM 2026: Diese Spiele überträgt MagentaTV heute live und exklusiv im TV & Stream
WM
WM 2026: Tabelle aller Gruppendritten - Türkei muss zittern
Bundesliga
Leipzig lehnt wohl 100-Millionen-Angebot für Diomande ab
WM
WM 2026 - DFB-Team: Sieht so der Weg von Deutschland ins Finale aus? Diese Gegner könnten in der K.o.-Runde warten
WM
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Joyn-Livestream & Ticker – wann ist das zweite DFB-Spiel?