WM 2026: Thomas Müller und Mats Hummels adeln Manuel Neuer

Die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sind voll des Lobes für ihren früheren Mitspieler Manuel Neuer.

Wenn es um die Frage des GOAT geht, kommen bei Fußballfans schnell Diskussionen auf. Beim Torwart-GOAT herrscht dagegen aber weitestgehend Einigkeit - so auch bei Thomas Müller und Mats Hummels. "Für mich steht er (Manuel Neuer) in der Historie, bei allen, die ich gesehen habe, über allen anderen - auf der Welt", sagte Hummels bei MagentaTV.

Sein Experten-Kollege Müller nannte die viel diskutierte Rückkehr des 40-Jährigen in die DFB-Auswahl "eine ganz klare Nummer". Neuer sei "sehr wichtig" für die Nationalmannschaft, "weil er gezeigt hat, dass er immer noch auf seinem Level ist - und sein Level ist das Beste, was wir in Deutschland haben."