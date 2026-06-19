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WM 2026: Thomas Müller und Mats Hummels adeln Manuel Neuer

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: Neuer gibt Update! So geht es der "Wade der Nation"

Videoclip • 01:05 Min

Die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sind voll des Lobes für ihren früheren Mitspieler Manuel Neuer.

Wenn es um die Frage des GOAT geht, kommen bei Fußballfans schnell Diskussionen auf. Beim Torwart-GOAT herrscht dagegen aber weitestgehend Einigkeit - so auch bei Thomas Müller und Mats Hummels. "Für mich steht er (Manuel Neuer) in der Historie, bei allen, die ich gesehen habe, über allen anderen - auf der Welt", sagte Hummels bei MagentaTV.

Sein Experten-Kollege Müller nannte die viel diskutierte Rückkehr des 40-Jährigen in die DFB-Auswahl "eine ganz klare Nummer". Neuer sei "sehr wichtig" für die Nationalmannschaft, "weil er gezeigt hat, dass er immer noch auf seinem Level ist - und sein Level ist das Beste, was wir in Deutschland haben."

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Müller schwärmt von Neuer: "Außerhalb des Strafraums brauchen wir gar nicht schießen"

Was Neuer einst bei den gemeinsamen Trainings gezeigt habe, sei "verrückt", ja "aberwitzig" gewesen, meinte Müller. "Du warst dir sicher, du machst ein Tor, aber der war nicht drin. Die besten Scharfschützen haben gesagt: Außerhalb des Strafraums brauchen wir gar nicht schießen." Hummels sekundierte: "Wenn du Vier-gegen-vier-Turniere gespielt hast - die Besetzung auf dem Platz war egal", gewonnen habe zu "90 Prozent" das Team mit Neuer.

Trotz des Garanten zwischen den Pfosten warnte Müller vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). "Es ist ein komplett anderes Spiel, ein komplett anderer Gegner. Ich wünsche mir einen Sieg, aber ich glaube, es wird ein Unentschieden. Im zweiten Spiel ist es oft zäh, vom Euphorie-Moment umzuswitchen."

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