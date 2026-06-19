WM 2026: "War ja gar kein Druck drauf": Klopp scherzt mit Tuchel

Julian Nagelsmann hat noch einen Vertrag als deutscher Bundestrainer bis 2028. Dennoch gab es zuletzt Gerüchte über einen früheren Abgang des 38-Jährigen. Mario Basler hat bereits eine Vermutung, wer der Nachfolger werden könnte.

Mario Basler geht davon aus, dass Julian Nagelsmann nicht mehr lange Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein wird.

"Wir können davon ausgehen, dass Jürgen Klopp im September Nationaltrainer wird. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann das richtig gedeutet hat", prophezeit der ehemalige Fußball-Profi in der SPORT1-Sendung "WM Aktuell".

Basler nimmt damit Bezug auf die Aussagen von Jürgen Klopp in seiner Funktion als WM-Experte bei MagentaTV, der gesagt hat, dass Nagelsmann "noch" die Mannschaft aufstellen würde.

"Ich finde katastrophal, was da passiert ist, dass Jürgen Klopp so etwas sagt", kritisiert Basler und unterstreicht: "Ich glaube, dass das schon ein Schuss in Richtung Nagelsmann war."