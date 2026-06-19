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WM 2026 - Experte legt sich auf Nachfolger für Julian Nagelsmann fest

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von ran

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WM 2026: "War ja gar kein Druck drauf": Klopp scherzt mit Tuchel

Videoclip • 01:27 Min

Julian Nagelsmann hat noch einen Vertrag als deutscher Bundestrainer bis 2028. Dennoch gab es zuletzt Gerüchte über einen früheren Abgang des 38-Jährigen. Mario Basler hat bereits eine Vermutung, wer der Nachfolger werden könnte.

Mario Basler geht davon aus, dass Julian Nagelsmann nicht mehr lange Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein wird.

"Wir können davon ausgehen, dass Jürgen Klopp im September Nationaltrainer wird. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann das richtig gedeutet hat", prophezeit der ehemalige Fußball-Profi in der SPORT1-Sendung "WM Aktuell".

Basler nimmt damit Bezug auf die Aussagen von Jürgen Klopp in seiner Funktion als WM-Experte bei MagentaTV, der gesagt hat, dass Nagelsmann "noch" die Mannschaft aufstellen würde.

"Ich finde katastrophal, was da passiert ist, dass Jürgen Klopp so etwas sagt", kritisiert Basler und unterstreicht: "Ich glaube, dass das schon ein Schuss in Richtung Nagelsmann war."

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DFB-Team: Folgt Klopp auf Nagelsmann? Völler reagiert

Nagelsmann ist seit September 2023 Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Im Januar 2025 wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Damit würde sein Arbeitspapier nach der Europameisterschaft im Vereinigten Königreich auslaufen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte auf die Kontroverse um Klopp bereits öffentlich reagiert. "Bei euch ist Ernst ja ein bisschen schwieriger, ihr seid ja mehr für die Komik zuständig", sagte Völler bei "MagentaTV" in Richtung der WM-Experten  Klopp und Thomas Müller und nahm der Causa damit den Wind aus den Segeln.

"Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, uns noch mal zusammenzusetzen und ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen. Das tut ganz gut, glaube ich schon", so Völler weiter.

Jürgen Klopp ist seit Januar 2025 Head of Global Soccer bei Red Bull und verantwortet dort die sportliche Ausrichtung des Konzerns.

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