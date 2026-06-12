WM 2026: FIFA meldet fast ausverkauftes Stadion - trotzdem viele leere Plätze in Guadalajara

ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Obwohl knapp 45.000 Tickets verkauft worden sein sollen, wirkt die Arena in Guadalajara beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien deutlich leerer.

Sportlich bot das Duell zwischen Tschechien und Südkorea beim 1:2 durchaus Unterhaltung. Abseits des Rasens sorgten jedoch vor allem die Bilder von den Tribünen für Gesprächsstoff. Die Organisatoren meldeten zwar offiziell 44.985 verkaufte Tickets - das 46.232 Plätze umfassende Stadion in Guadalajara war rein rechnerisch also nahezu ausverkauft.

Auf den TV-Bildern entstand allerdings ein anderer Eindruck. Vor allem auf der Gegengeraden waren zahlreiche freie Plätze zu erkennen, insbesondere in einem Block auf Höhe der Mittellinie. Auch in anderen Bereichen der Arena zogen sich immer wieder sichtbare Lücken durch die Zuschauerränge, sodass das Stadion deutlich leerer wirkte, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen. Neben den freien Sitzen fiel vielen Zuschauern auch ein ungewöhnliches Detail rund um das Spielfeld auf: Eine grüne Hecke trennt in Guadalajara die Tribünen vom Rasen. Sie dient als natürliche Barriere und ersetzt klassische Zäune oder Gitter, ohne die Sicht auf das Geschehen einzuschränken.

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